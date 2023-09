Apple Arcade: unha guía completa dos xogos dispoñibles e dos últimos lanzamentos

By

Apple Arcade, o servizo de xogos baseado en subscrición de Apple, fixo crecer rapidamente a súa biblioteca de xogos desde o seu lanzamento. Con preto de 100 títulos inicialmente e agora máis de 200 xogos dispoñibles, Apple Arcade ofrece unha variada selección de xogos para iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.

Para explorar e descargar os xogos máis recentes, os usuarios poden dirixirse á pestana Arcade na App Store, desprazarse ata a parte inferior e seleccionar "Ver todos os xogos". Os lanzamentos máis recentes adoitan aparecer na parte superior da páxina.

O último lanzamento en Apple Arcade é My Talking Angela 2+, un popular xogo de mascotas virtuais dos creadores da franquía My Talking Tom. Neste xogo, os xogadores axudan a Angela, unha gata de moda, a estar ocupada na súa casa da gran cidade con actividades como baile, panadería e artes marciais.

Outra incorporación recente é Samba de Amigo: Party-To-Go, un xogo rítmico que se lanzou orixinalmente nas salas recreativas en 1999. Os xogadores poden sacudir coas súas maracas e groove con 40 cancións de éxito de varios xéneros, incluíndo temas de artistas como Lady Gaga e PSY.

finidade. é un xogo de combinación artesanal con movementos limitados que desafía aos xogadores a pensar estratexicamente e a facer xogos intelixentes. Sube ás táboas de clasificación, desbloquea fichas especiais e potenciadores e explora diferentes temas no modo clásico ou pérdete na música co modo Tempo.

Kingdoms: Merge & Build ofrece unha mestura única de xogo de merge-2 e mecánicas de construción de reinos. Os xogadores deben axudar ao príncipe Eduardo e aos seus amigos a restaurar un reino que foi destruído por un poder máxico misterioso. Embárcate nunha aventura máxica chea de misións e desvela o misterio detrás da caída do reino.

Estes son só algúns exemplos dos xogos dispoñibles en Apple Arcade. Outros títulos inclúen Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon e Bold Moves+.

Paga a pena notar que Apple Arcade é compatible cos controladores sen fíos PS5 e Xbox, o que permite aos xogadores gozar destes xogos co seu controlador preferido.

Apple Arcade segue engadindo novos xogos regularmente, con actualizacións e lanzamentos previstos para os próximos meses. Só en setembro espérase que vexa máis de 40 actualizacións de xogos e tres novos lanzamentos.

Goza da variada gama de xogos dispoñibles en Apple Arcade e mergúllase no apaixonante mundo dos xogos en dispositivos Apple.

