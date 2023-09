Presentación do iPhone 15 e iPhone 15 Plus: novas funcións e melloras

Apple presentou os seus últimos teléfonos intelixentes, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, que ofrecen un rendemento mellorado, novas opcións de cor e un porto USB-C. Os dispositivos manteñen o mesmo prezo inicial que os modelos do ano pasado, cun prezo de 799 dólares.

Tanto o iPhone 15 como o iPhone 15 Plus veñen con pantallas de 6.1 polgadas e 6.7 polgadas, respectivamente. Apple anunciou que o brillo máximo destas pantallas aumentou a 2000 nits, proporcionando unha experiencia de visualización máis vibrante. Os pedidos anticipados para o iPhone 15 comezarán este venres, co lanzamento oficial previsto para o 22 de setembro.

Unha característica destacada dos novos iPhones son os seus elegantes acabados de cores. Apple integrou perfectamente as cores nos exteriores de vidro, obtendo acabados impresionantes e atractivos. O iPhone 15 está dispoñible en rosa, verde amarelo, azul e negro, ofrecendo aos usuarios unha ampla gama de opcións para adaptarse ao seu estilo persoal.

O sistema de cámaras da serie iPhone 15 tamén recibiu melloras significativas. O modelo base agora conta cun sensor principal de 48 megapíxeles, que coincide coas capacidades da serie iPhone 14 Pro do ano pasado. Este sensor permite os modos de zoom óptico 1x e 2x, xunto coa lente ultra gran angular de 0.5x habitual. O modo Retrato tamén se mellorou para ofrecer un mellor rendemento con pouca luz, coa vantaxe adicional de activarse automaticamente ao disparar coa cámara principal. Ademais, os usuarios poden axustar o foco despois de facer unha foto grazas á función de preservación do mapa de profundidade.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus están alimentados polo chip A16 Bionic, cunha CPU de seis núcleos e unha GPU de 5 núcleos. Este chip é o mesmo que se atopa nos modelos de iPhone 14 Pro, o que garante un rendemento e unha eficiencia excepcionais. A duración da batería do iPhone 15 segue sendo a mesma que o do seu predecesor, mentres que o iPhone 15 Plus ofrece un tempo de uso aínda maior debido a unha batería interna máis grande. Agora a carga pódese facer a través do novo porto USB-C.

Outra adición notable á serie iPhone 15 é o chip Ultra-Wideband de segunda xeración, que mellora significativamente o alcance e a precisión á hora de localizar obxectos. Precision Finding agora pode dirixir aos usuarios directamente a unha persoa, ademais de localizar elementos con AirTags adxuntos.

En canto ás funcións de seguridade, Apple estendeu a súa función SOS de emerxencia vía satélite para cubrir situacións de asistencia en estrada. Nos Estados Unidos, os membros da AAA poden beneficiarse deste servizo. A función Emergency SOS ofrécese de forma gratuíta durante os dous primeiros anos despois da compra dun iPhone 15; con todo, os prezos máis aló deste período non foron revelados.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus estarán dispoñibles para a compra o 22 de setembro, o iPhone 15 a partir de 799 dólares e o iPhone 15 Plus a partir de 899 dólares.

