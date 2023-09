Presentamos o iPhone 15 Pro e Pro Max: os iPhones máis potentes de Apple ata agora

Apple acaba de presentar os seus últimos teléfonos intelixentes de gama alta, o iPhone 15 Pro e Pro Max. Repletos de funcións e que ofrecen o rendemento máis potente de calquera teléfono intelixente, estes novos modelos están preparados para impresionar.

O iPhone 15 Pro vén cunha pantalla de 6.1 polgadas, mentres que o Pro Max ten unha pantalla máis grande de 6.7 polgadas. Ambos modelos están alimentados polo chip A17 Pro, que Apple afirma que ten un rendemento máis rápido que calquera outro teléfono intelixente do mercado. Cunha GPU mellorada, espérase que estes dispositivos ofrezan unha experiencia de xogo superior.

Un dos cambios notables deste ano é a inclusión dun porto USB-C na parte inferior do teléfono, que substitúe ao porto Lightning tradicional. Apple presume de que o iPhone 15 Pro ten velocidades de transferencia de 10 Gbps, o que facilita a transferencia de ficheiros grandes como fotos e vídeos.

Os novos iPhones presentan unha carcasa máis resistente feita de titanio, o que os fai máis resistentes que nunca. Ven en catro cores diferentes: negro, branco, azul e "natural". Apple tamén presentou o botón de acción, que substitúe o interruptor do timbre no lado esquerdo do teléfono. Este botón pódese personalizar para realizar varias funcións, como abrir a cámara ou acender a lanterna.

En canto á fotografía, o iPhone 15 Pro e Pro Max ofrecen as mellores cámaras de Apple ata agora. Equipados con sete lentes distintas, incluída unha cámara actualizada de 48 megapíxeles, estes dispositivos capturan fotografías impresionantes cun rendemento mellorado con pouca luz e un brillo reducido da lente. As cámaras tamén utilizan os sistemas de intelixencia artificial de Apple para capturar fotos HEIF de resolución completa e ofrecen varias distancias focales para opcións de disparo versátiles. Ademais, os teléfonos admiten a gravación de vídeo 4K60 ProRes e incluso permiten almacenamento externo a través do porto USB-C.

Mentres que os modelos básicos de iPhone reciben actualizacións dos modelos Pro do ano anterior, o iPhone 15 Pro e Pro Max actúan como un campo de probas para as ideas innovadoras de Apple. Co seu poderoso rendemento, as súas capacidades avanzadas de cámara e as súas capacidades USB-C, estes dispositivos superan os límites do que pode facer un iPhone.

Fontes:

– Autor: David Pierce

– Fonte: The Verge