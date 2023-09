Apple renova a súa asociación con Qualcomm para módems 5G

Apple renovou a súa asociación con Qualcomm, garantindo que o xigante da electrónica de consumo seguirá utilizando os sistemas de módem-RF Snapdragon 5G de Qualcomm nos seus teléfonos intelixentes ata 2026. Este anuncio prodúcese a pesar dos esforzos anteriores de Apple por desenvolver os seus propios módems e reducir a súa dependencia de Qualcomm.

Aínda que Apple adquiriu o negocio de módems en dificultades de Intel en 2019, proporcionándolle á empresa os recursos necesarios para crear os seus propios módems, parece que o desenvolvemento independente de módems de Apple aínda non chegou a bo porto. O acordo con Qualcomm indica que Apple segue confiando en provedores externos para satisfacer as súas necesidades de módem.

Desenvolver os seus propios módems permitiría a Apple evitar os custos e dereitos de autor asociados aos compoñentes de Qualcomm, aumentando potencialmente a rendibilidade da compañía. Non obstante, ao renovar a súa asociación con Qualcomm, Apple garante que ten un plan de copia de seguridade no caso de que o desenvolvemento do seu módem independente non avance tan rápido como se esperaba.

Aínda que o novo acordo non é exclusivo, o que significa que Apple aínda pode usar os seus propios módems ou os doutros provedores, subliña a continua dependencia da compañía de Qualcomm para a súa tecnoloxía de módem. Apple é un cliente importante de Qualcomm, e tanto Apple como Samsung representaron o 10 % ou máis dos ingresos consolidados de Qualcomm no ano fiscal 2022.

O momento do anuncio é digno de mención, xa que chega xusto antes do evento anual de iPhone de Apple, onde se espera que a compañía presente o seu novo iPhone 15. Dado que é pouco probable que esta próxima liña de teléfonos intelixentes incorpore o módem desenvolvido na casa de Apple, prevese que utilizarán o módem 5G de Qualcomm e o front-end RF.

Fontes: Qualcomm

Definicións:

– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: gama de módems 5G e sistemas de radiofrecuencia de Qualcomm utilizados en teléfonos intelixentes e outros produtos electrónicos.

– Módem: Un dispositivo que permite que os dispositivos se conecten a Internet ou a outras redes mediante a transmisión e recepción de datos.

– RF Front End: o circuíto dun dispositivo que se encarga da transmisión e recepción de sinais de radiofrecuencia.

– Royalties: taxas pagadas por unha empresa por utilizar propiedade intelectual ou tecnoloxías doutra empresa.