Lanzada a nova edición de Monopoly de San José, que celebra os lugares e a historia locais

A tan esperada edición de Monopoly de San José estreouse oficialmente o 20 de novembro de 2023 cun evento especial celebrado na emblemática Winchester Mystery House. Esta versión única do clásico xogo de mesa rende homenaxe á rica historia e os lugares de referencia de San José, capturando a esencia da cidade para as xeracións vindeiras.

O taboleiro de xogo presenta unha variedade de lugares e negocios locais notables, incluíndo a Winchester Mystery House e Original Joe's, que ocupan os lugares cobizados que normalmente serían Boardwalk e Park Place. Outros destinos populares que aparecen no taboleiro inclúen Santana Row, a praza de San Pedro, a praza de César Chávez e o Tech Interactive.

O alcalde de San José, Matt Mahan, expresou o seu entusiasmo polo lanzamento, afirmando que o xogo ofrece unha oportunidade marabillosa para celebrar a historia e a cultura da cidade. Destacou a importancia de preservar os marcos locais e garantir que sexan conmemorados dun xeito tan singular.

A edición de San José de Monopoly xa está dispoñible para compra en varios venda polo miúdo, incluíndo Amazon e CVS, por 39.95 dólares. O xogo foi creado por Top Trumps e licenciado por Hasbro, o que garante unha experiencia de xogo agradable e de alta calidade.

FAQ:

P: Onde podo mercar a edición San Jose de Monopoly?

R: O xogo está dispoñible para compra en venda polo miúdo como Amazon e CVS.

P: Canto custa o xogo?

R: A edición de San José de Monopoly ten un prezo de 39.95 dólares.

P: Que puntos de referencia aparecen no taboleiro de xogo?

R: The Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Praza de Cesar Chávez e Tech Interactive están entre os puntos de referencia incluídos no xogo.

P: Que empresa creou o xogo?

R: A edición San Jose de Monopoly foi creada por Top Trumps e licenciada por Hasbro.

