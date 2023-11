Unha análise exhaustiva do ciberacoso: factores que inflúen na perpetración e a victimización

A crecente prevalencia das tecnoloxías dixitais e de internet deu lugar a unha nova forma de intrusión persoal coñecida como ciberacoso. O ciberstalking defínese como a comunicación electrónica repetida e non desexada que causa medo e angustia nas vítimas. Aínda que pode non implicar violencia física como o acoso fóra de liña, pode ter graves consecuencias emocionais e psicolóxicas. Con máis de 1.3 millóns de persoas que experimentan ciberacoso cada ano, é fundamental comprender os factores que contribúen a este tipo de victimización.

Un estudo recente realizado por un investigador da Sam Houston State University (SHSU) afondou na investigación sobre o ciberacoso para identificar os factores asociados tanto á perpetración como á victimización. O estudo examinou preto de 60 estudos realizados entre 2002 e 2022, a maioría realizados en Estados Unidos, pero tamén noutros países como Australia, Bélxica, España, Turquía, Canadá, Chile, Exipto, Inglaterra e Portugal. Os participantes incluíron tanto adultos como adolescentes.

O estudo empregou unha aproximación metaanalítica de tres niveis para identificar a validez relativa dos preditores relacionados con factores sociodemográficos, experiencias de fondo, factores de risco e dominios protectores. Os resultados do estudo revelaron que o dominio de fondo tivo o impacto máis significativo na perpetración e a victimización do ciberacoso, seguido do dominio de risco. Non obstante, os dominios sociodemográficos e protectores non tiveron un efecto significativo.

O estudo tamén descubriu que as persoas que se involucran en comportamentos ciberagresivos poñen en risco de ser acosadas ou represaliadas por parte das vítimas. As experiencias ofensivas, tanto en liña como fóra de liña, estiveron fortemente correlacionadas coa vitimización do ciberacoso. Os trazos psicolóxicos e de personalidade, como o estrés, a ansiedade e a depresión, así como os trazos relacionais de risco, como os comportamentos de trampas e os celos románticos, estiveron asociados á perpetración e á victimización do ciberacoso.

Estes achados poden proporcionar información valiosa para o desenvolvemento de estratexias de prevención para abordar o ciberacoso. Ao comprender os factores que contribúen ao ciberacoso, as institucións e os gobernos poden asignar recursos limitados de forma eficiente e orientar os esforzos de prevención onde máis se necesitan. As estratexias de prevención deben ter en conta a superposición entre a violencia offline e a ciberviolencia, así como os factores de fondo que aumentan o risco de perpetración e victimización.

FAQ

Que é o ciberstalking?

O ciberstalking refírese á comunicación electrónica repetida e non desexada que causa medo e angustia nas vítimas. Implica o uso da tecnoloxía, como internet, para acosar, intimidar ou ameazar a persoas.

Que tan común é o ciberacoso?

Segundo o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos, máis de 1.3 millóns de persoas experimentan ciberacoso anualmente. O uso xeneralizado das tecnoloxías dixitais e de internet contribuíu ao aumento dos incidentes de ciberacoso.

Cales son os factores asociados ao ciberacoso?

O estudo identificou varios factores asociados ao ciberacoso, incluíndo experiencias de fondo, factores de risco e certos trazos psicolóxicos e de personalidade. As experiencias ofensivas, tanto en liña como fóra de liña, estiveron fortemente correlacionadas coa vitimización do ciberacoso.

Como poden estes descubrimentos axudar a previr o ciberacoso?

Comprender os factores que contribúen ao ciberacoso pode informar o desenvolvemento de estratexias de prevención. Ao apuntar aos factores que se solapan entre a violencia fóra de liña e a ciberviolencia, os esforzos de prevención poden ser máis eficaces para abordar o ciberacoso e protexer ás vítimas potenciais.