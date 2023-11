Mellora da accesibilidade: a función de visualización de voz de Amazon Fire Stick

By

Os usuarios de Amazon Fire Stick agora teñen unha opción cómoda para mellorar a súa experiencia de visualización coa función Voice View. Esta ferramenta de accesibilidade excepcional, deseñada principalmente para persoas con discapacidade visual, ofrece un apoio valioso para aqueles que loitan por ver a pantalla ou simplemente buscan axuda adicional ao seleccionar o contido para ver.

Voice View, como Amazon describe, é un lector de pantalla desenvolvido especificamente para dispositivos Fire TV. Cando está activado, comunica de forma audible o texto en pantalla mentres os usuarios navegan polas opcións e configuracións do menú. Ademais, pódese utilizar durante o proceso de configuración inicial do dispositivo, proporcionando unha experiencia inclusiva e fácil de usar.

Para acceder a esta función, asegúrate de ter un Fire TV Stick acompañado dun mando de voz Alexa. Os usuarios xa non terán ningunha limitación á hora de gozar dos seus programas ou películas favoritas. Ao manter presionados simultaneamente os botóns Menú e Atrás, situados no trío superior de pequenos botóns do mando a distancia, durante uns dous a cinco segundos, a función de Visualización de voz pódese activar sen esforzo.

Ademais do método remoto, os usuarios tamén teñen a opción de activar ou desactivar a Vista de voz a través da aplicación Configuración. Só ten que acceder á sección Accesibilidade e seleccionar VoiceView. Cando se active correctamente, os usuarios recibirán o aviso de voz tranquilizador "VoiceView Ready", que indica que a función está activada e lista para ofrecer unha experiencia inmersiva. Pola contra, cando a función está desactivada, os usuarios escoitarán o aviso "VoiceView Exiting".

Ao adoptar ferramentas de accesibilidade como Voice View, Amazon demostra o seu compromiso coa inclusión, garantindo que todos poidan gozar dos beneficios do seu Fire TV Stick. Tanto se se trata de acceder a unha ampla gama de contidos como de navegar polos menús sen esforzo, esta función engade comodidade e inclusión para todos os usuarios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Como podo activar a función Voice View no meu Amazon Fire Stick?

Para activar a función de visualización de voz, manteña premidos os botóns Menú e Atrás simultaneamente no control remoto de voz de Alexa durante uns dous a cinco segundos. Alternativamente, pode activalo a través da aplicación Configuración seleccionando Accesibilidade e logo VoiceView. Que fai Voice View?

Voice View é un lector de pantalla que le o texto na pantalla mentres navegas polas opcións e configuracións do menú do teu Amazon Fire Stick. Axuda ás persoas con discapacidade visual proporcionando asistencia audible para unha experiencia visual mellorada. Voice View é só para usuarios con discapacidade visual?

Aínda que Voice View está deseñada principalmente para persoas con discapacidade visual, calquera pode beneficiarse das súas funcións para facer que a navegación e a selección de contido sexan máis cómodas e accesibles. Podo activar e desactivar Voice View? Si, pode activar ou desactivar facilmente a función de visualización de voz. Cando estea activado, o aviso "VoiceView Ready" confirmará a súa activación. Do mesmo xeito, cando estea desactivado, escoitará "VoiceView Exiting".