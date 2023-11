Como acceder á función de zoom oculto e á vista de voz en Amazon Fire Stick

By

Se tes un Amazon Fire Stick, hai algunhas funcións ocultas das que quizais non coñezas. Ademais de proporcionar acceso a un mundo de entretemento, o Fire TV tamén ofrece opcións de accesibilidade útiles para os usuarios. Unha destas características é o Screen Magnifier, que che permite ampliar a túa pantalla.

Para activar a función de zoom, siga estes sinxelos pasos:

1. Vai á aplicación Configuración do teu Amazon Fire TV e selecciona Accesibilidade.

2. Manteña premidos os botóns Atrás e Avance rápido do mando a distancia ao mesmo tempo durante uns cinco segundos.

3. Unha vez activado, pode ampliar premendo os botóns Menú e Avance rápido. Para reducir o zoom, prema Menú e Rebobinar.

4. Se desexa cambiar a dirección do zoom, prema Menú e despois os botóns correspondentes para Arriba, Abaixo, Esquerda ou Dereita.

É importante ter en conta que a función de zoom pode non funcionar con todo o contido de vídeo. Segundo Amazon, "a maioría do contido de vídeo non é compatible coa función de zoom".

Outra gran función de accesibilidade que ofrece Amazon Fire Stick é Voice View. Esta función permite que unha voz virtual lea o que está a suceder na pantalla, facilitando que os usuarios con discapacidade visual poidan navegar polo seu dispositivo.

Para activar Voice View, siga estes pasos:

1. Localiza o botón Menú e o botón Atrás no teu control remoto de Amazon Fire Stick.

2. Manteña premidos os dous botóns simultaneamente durante uns cinco segundos.

3. Escoitará "VoiceView Ready" unha vez que se active a función.

Estas funcións ocultas no Amazon Fire Stick poden proporcionar unha experiencia máis inclusiva e amigable para todos os usuarios, independentemente das súas necesidades de accesibilidade. Se precisas ampliar a túa pantalla ou ter unha voz virtual que te guíe a través da interface, estas opcións garanten que todos poidan gozar do seu Fire Stick ao máximo.

Preguntas máis frecuentes

P: Podo usar a función de zoom con calquera contido de vídeo?

R: Non, é posible que a función de zoom non sexa compatible con todo o contido de vídeo.

P: Como podo achegar e reducir a imaxe usando a función de zoom?

R: Para ampliar, prema Menú e Avance rápido. Para reducir o zoom, prema Menú e Rebobinar.

P: Como podo activar Voice View?

R: Manteña premidos os botóns Menú e Atrás ao mesmo tempo durante uns cinco segundos para activar a Vista de voz.

P: Voice View está dispoñible en todos os dispositivos Amazon Fire Stick?

R: Si, Voice View é unha función dispoñible en todos os dispositivos Amazon Fire Stick.