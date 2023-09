Un artigo inédito recente suxire que o amplamente aceptado "teorema sen pelo" dos buracos negros pode non ser certo se unha teoría alternativa da gravidade chamada formulación teleparalela é correcta. O teorema sen pelo simplifica a nosa comprensión dos buracos negros ao afirmar que a masa, a carga eléctrica e o espín dun buraco negro conteñen toda a información necesaria sobre el. Non obstante, esta nova teoría desafía esa noción e podería complicar potencialmente o noso estudo dos buracos negros. Por outra banda, tamén pode ofrecer aos físicos unha nova perspectiva e unha comprensión máis profunda dos buracos negros.

O teorema sen pelo implica que calquera información sobre a materia tragada por un buraco negro pérdese unha vez que o buraco negro emite ondas gravitatorias ou luz. Segundo este teorema, os buracos negros parecen idénticos aos observadores externos, independentemente da súa historia ou composición. O termo "cabelo" é unha metáfora que describe a información perdida máis aló do horizonte de eventos do buraco negro.

Aínda que o teorema sen pelo é amplamente aceptado, hai físicos que seguen cuestionando e buscando probas en contra. Os autores do artigo inédito exploraron as implicacións da formulación teleparalela da gravidade de Einstein-Gauss-Bonnet, unha teoría alternativa á Relatividade Xeral. Esta teoría describe a gravidade usando a torsión en lugar da curvatura.

Os autores descubriron que seguir este camiño alternativo levounos a solucións de buratos negros "peludas". Estes buracos negros peludos implican campos escalares fóra do horizonte de eventos, proporcionando información adicional sobre o interior do buraco negro. Por exemplo, poderíase emitir radiación gravitatoria. Aínda que isto non é totalmente sen precedentes nas teorías modificadas da gravidade, desafía a simplicidade do teorema sen pelo.

Este artigo, aínda que aínda non foi revisado por pares, destaca a exploración en curso de teorías alternativas da gravidade e as súas implicacións para o estudo do burato negro. Aínda que a Relatividade Xeral segue a ser a teoría máis aceptada, os científicos seguen investigando alternativas para comprender máis a fondo as complexidades do universo.

