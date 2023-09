Programación de eventos tecnolóxicos de outono: que esperar en setembro e outubro

Setembro e outubro son meses emocionantes para os entusiastas da tecnoloxía, xa que teñen lugar os principais eventos e conferencias que mostran as últimas innovacións e anuncios en varias industrias. Vexamos algúns dos próximos eventos e o que podemos esperar deles.

Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)

Cando: do xoves 7 de setembro ao domingo 17 de setembro

Onde: Centro de Toronto, Canadá

Que: TIFF é un festival de cine anual que destaca películas internacionais e ofrece proxeccións, conferencias, eventos e obradoiros.

Apple Wonderlust

Cando: martes 12 de setembro ás 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Onde: Apple Park, Cupertino, California

Que: o evento moi esperado de Apple, Wonderlust, mostrará a nova liña de iPhone 15, que se rumorea que ten portos USB-C en lugar de Lightning.

Salón do Automóbil de Detroit

Cando: do mércores 13 ao domingo 24 de setembro

Lugar: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Que: O Salón do Automóbil de Detroit, tamén coñecido como o Salón Internacional do Automóbil de América do Norte, reúne a fabricantes de automóbiles e expertos do sector para mostrar e discutir as últimas tendencias do automóbil e os novos vehículos.

Evento de servizos e dispositivos de Amazon

Cando: mércores 20 de setembro ás 10:XNUMX ET

Onde: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Que: Amazon organiza un evento só con invitación na súa segunda sede, onde se espera que revelen novos dispositivos e servizos.

Evento especial de Microsoft

Cando: xoves 21 de setembro

Onde: Nova York

Que: Microsoft organizará un "evento especial" só con invitación, que probablemente se centrará nos dispositivos Surface actualizados e nos avances na IA.

Evento de código de Vox Media

Cando: Martes, 26 de setembro – Mércores, 27 de setembro

Onde: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Que: Code é un evento tecnolóxico que reúne a voces influentes da industria. Este ano, conta con oradores notables como a CEO de X/Twitter, Linda Yaccarino, a CEO de Bumble, Whitney Wolfe Herd, a CEO de GM, Mary Barra, e moito máis.

Esta é só unha visión do que está por vir en setembro e outubro. Outros eventos, como Meta Connect, Made by Google e Samsung Developer Conference, tamén están no horizonte, que prometen anuncios emocionantes e información sobre a realidade virtual, os novos dispositivos de Google e as actualizacións do ecosistema Galaxy de Samsung, respectivamente. A medida que se anuncien máis eventos, estade atentos ás actualizacións de The Verge.

Fontes:

- Páxina web oficial do TIFF

- Evento Apple Wonderlust

- Sitio web oficial do Salón do Automóbil de Detroit

– Evento de servizos e dispositivos de Amazon

- Evento especial de Microsoft

– Evento de código de Vox Media

– Meta Connect 2023

– Feito por Google Event

– Samsung Developer Conference