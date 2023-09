Ages of Overwatch 2 Heroes oficiais revelados

By

Os desenvolvedores de Overwatch 2 por fin deron a coñecer as idades oficiais de todos os personaxes do xogo, poñendo fin a anos de especulacións dos fans. O tirador de heroes de Blizzard gañou popularidade non só polo seu xogo, senón tamén polo seu elenco de heroes diverso e culturalmente representativo.

Nunha actualización recente do sitio web de Play Overwatch, Blizzard incluíu os aniversarios e as idades de todos os heroes de Overwatch 2. A información proporciona información sobre a historia de fondo e as liñas de tempo destes personaxes emblemáticos.

Sorprendentemente, o personaxe máis novo de Overwatch 2 non é un humano, senón o heroe do tanque Orisa, que só ten 1 ano. Seguindo de preto a Echo con 14 anos e Hammond con 16. Entre os heroes humanos, o máis novo é Illari, un recén chegado ao xogo, que actualmente ten 18 anos.

Curiosamente, algúns heroes teñen datas de nacemento únicas. Junkrat, por exemplo, naceu o 29 de febreiro, un día bisiesto que ocorre só unha vez cada catro anos. Isto engade unha capa extra de singularidade ao seu personaxe.

Ademais, vale a pena sinalar que os heroes suecos Torbjorn e Brigitte comparten unha conexión especial, xa que naceron con só un día de diferenza. Torbjorn é 33 anos e 364 días maior que a súa filla, o que destaca os lazos familiares dentro da narrativa do xogo.

Para os fans ansiosos por coñecer os aniversarios de todos os personaxes de Overwatch 2, o sitio web de Play Overwatch ofrece un centro completo con toda a información necesaria.

En xeral, esta actualización de Blizzard engade outra capa de profundidade á xa rica tradición de Overwatch 2. Permite aos xogadores comprender mellor os personaxes, as súas historias e o seu lugar no universo do xogo.

