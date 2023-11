Novo método proposto para determinar o pensamento automático

By

Os investigadores introduciron un novo enfoque para medir se unha máquina está a pensar de verdade ou só regurxitar datos, presentando unha alternativa á proba de Turing de longa data. A proba de Turing, conceptualizada orixinalmente por Alan Turing na década de 1950, implicaba un interrogador que distinguía entre un ordenador e un humano. Non obstante, os avances recentes na intelixencia artificial fixeron que esta proba fose ineficaz, como o exemplifican os mecanismos de trampas en plataformas como Tinder e o auxe dos chatbots.

Nunha publicación recente na revista Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird da Universidade de Princeton e Marco Ragni da Universidade de Tecnoloxía de Chemnitz propoñen un marco de tres pasos para avaliar o pensamento da máquina e proporcionar respostas concluíntes a este enigma.

O primeiro paso consiste en someter a máquina a experimentos psicolóxicos para avaliar a súa capacidade de razoar mediante métodos de inferencia similares aos humanos, en lugar de depender unicamente de procesos lóxicos convencionais. Esta batería de probas ten como obxectivo discernir se a máquina presenta un razoamento humano.

O segundo paso, coñecido como autorreflexión, proba a comprensión da máquina do seu propio razoamento. A introspección, un trazo arraigado na cognición humana, pode arroxar luz sobre a capacidade da máquina para comprender e analizar os seus propios procesos lóxicos. Por exemplo, cando se lle presenta a pregunta: "Se Ann é intelixente, se segue que Ann é intelixente ou é rica, ou ambas as dúas cousas?" un humano recoñecería que non hai indicios da riqueza de Ann. Pola contra, un ordenador pode loitar para identificar a razón detrás desta dedución.

Por último, os investigadores defenden afondar no código fonte da máquina, co obxectivo de distinguir o razoamento verdadeiro da aplicación da "aprendizaxe profunda". Ao avaliar o código para a "adecuación cognitiva", os investigadores poden discernir se as capacidades de razoamento da máquina derivan dunha comprensión xenuína ou de algoritmos de caixa negra.

No seu artigo, Johnson-Laird e Ragni afirman que a proba de Turing orixinal debería ser substituída por un exame completo do razoamento dun programa. Os investigadores propoñen tratar a máquina como un participante activo en experimentos cognitivos e, se é necesario, someter o seu código a análises semellantes aos estudos de imaxes cerebrais.

A medida que a intelixencia artificial se integra máis nas nosas vidas cotiás, a necesidade de determinar cando as máquinas emulan o razoamento humano e, polo tanto, "pensan", evoluciona desde a reflexión teórica de Turing ata un problema tanxible que require solucións prácticas.

