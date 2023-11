Os custos ocultos da rabia na estrada: máis que unha condución agresiva

A rabia por estrada converteuse nun problema frecuente nas nosas concurridas autoestradas, con vídeos de condutores irritados que arriscan a seguridade dos demais a ser virais nas plataformas de redes sociais. Pero sabías que as consecuencias da rabia na estrada van máis aló dos perigos inmediatos na estrada? Segundo un estudo recente de LowestRates.ca, estes comportamentos agresivos poden realmente ter un impacto significativo nos seus custos de seguro.

Os expertos de LowestRates.ca, unha plataforma que ofrece aos usuarios cotizacións de seguros, destacan que os incidentes de rabia na estrada poden dar lugar a cargos penais. E se estás condenado por condución perigosa, as túas primas de seguro están obrigadas a dispararse e permanecer altas durante polo menos tres anos. De feito, un cargo por condución perigosa considérase unha condena penal desde a perspectiva do seguro.

As consecuencias non paran aí. Incluso as condenas menores, como exceso de velocidade, cambios de carril inadecuados ou seguir demasiado de preto, poden producir recargos na prima do seguro. Por exemplo, a primeira condena pode engadir un recargo do 5%, mentres que a segunda pode producir un aumento do 20%. Cada condena adicional levará a unha suba máis do 10%. As principais condenas poden ter consecuencias aínda máis graves, xa que os condutores afrontan un asombroso aumento do 25 % das súas primas de seguro. Nos casos de condenas graves ou penais, o recargo pode chegar ao 100%.

Ademais, se un condutor acumula tres ou máis condenas, só pode ser elixible para un seguro non estándar, que inclúe primas significativamente máis altas. Isto significa que, ademais do custo crecente do seguro, os individuos con varias condenas por rabia na estrada poderían enfrontarse a opcións de cobertura limitadas e a tensión financeira.

É fundamental ter en conta o noso comportamento na estrada e evitar sucumbir ás tentacións da rabia da estrada. Non só pon en risco a seguridade dos demais, senón que tamén ten consecuencias financeiras a longo prazo. Esforcémonos por unha condución máis segura e responsable para protexernos a nós mesmos e aos demais de danos innecesarios.

FAQ

1. Cales son algúns exemplos de condutas agresivas e de risco?

Exemplos de condución agresiva e arriscada inclúen o paso por detrás, o exceso de velocidade, o non ceder o paso e o corte a outros condutores.

2. Como afectan os accidentes de tráfico nas primas dos seguros?

Os incidentes de rabia na estrada que dan lugar a condenas penais, como cargos por condución perigosa, poden provocar que as primas dos seguros se disparen e permanezan elevadas durante polo menos tres anos.

3. Cales son os recargos por condenas leves e maiores?

Para as condenas leves, a primeira condena pode supoñer un recargo do 5%, mentres que a segunda pode supoñer un incremento do 20%. Cada condena adicional engade unha suba máis do 10%. As condenas importantes poden levar a un aumento do 25 % e as condenas graves ou penais poden dar lugar a un recargo de ata o 100 %.

4. Cales son as consecuencias para os condutores con tres ou máis condenas?

Os condutores con tres ou máis condenas só poden ser elixibles para un seguro non estándar, que inclúe primas elevadas e opcións de cobertura limitadas.