O novo acordo de pago mostra a manobra estratéxica de Spotify

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, o xigante de streaming de música Spotify conseguiu unha asociación única e vantaxosa con Google para pagos baseados en Android. Segundo un testemuño recente no xuízo Epic contra Google, Spotify conseguiu negociar un acordo no que paga unha comisión do 0 por cento cando os usuarios optan por comprar subscricións a través do seu propio sistema de pago. Non obstante, se os usuarios optan por Google como procesador de pagos, Spotify só paga unha escasa comisión do 4 por cento.

Este acordo desvíase significativamente da tarifa estándar do 15 por cento de Google, desafiando a idea de que todos os desenvolvedores están suxeitos ás mesmas tarifas. Aínda que Google inicialmente intentou manter a confidencialidade dos detalles deste acordo, argumentando que podería obstaculizar as negociacións con outros desenvolvedores de aplicacións que buscan condicións máis favorables, agora revelouse durante o xuízo.

O programa de facturación por elección do usuario de Google, lanzado en 2022, adoita reducir a comisión de Play Store nun 4 por cento se os desenvolvedores utilizan o seu propio sistema de pago, reducindo a taxa a aproximadamente un 11 por cento. Non obstante, este acordo adoita ofrecer pouco ou ningún aforro de custos para os desenvolvedores, xa que son responsables dos gastos asociados ao procesamento de pagos. Aínda que Google fixo fincapé na flexibilidade que ofrece o seu programa, o aforro de custos parece ser menos significativo do que se cría anteriormente.

A notable popularidade de Spotify xogou un papel fundamental para garantir este acordo "sen precedentes" e feito a medida. Don Harrison, xefe de asociacións globais de Google, declarando ante o tribunal, xustificou o acordo afirmando que a correcta funcionalidade de Spotify nos servizos de Play e os servizos principais era fundamental para garantir a preferencia continua dos consumidores polos teléfonos Android. Xunto a este acordo de pago, tanto Spotify como Google comprometeron 50 millóns de dólares cada un a un "fondo de éxito", demostrando o seu investimento compartido no éxito da asociación.

Aínda que non se revelaron os nomes doutros desenvolvedores que se benefician de tarifas máis favorables, revelouse que Google ofreceu a Netflix unha taxa de desconto de só o 10 por cento, unha oferta que foi rexeitada polo xigante da transmisión. En consecuencia, Netflix xa non ofrece unha opción de compra integrada na aplicación en Android e xa non paga ningunha taxa a Google pola distribución da súa aplicación.

Este último movemento de Spotify non só mostra o seu enfoque proactivo para xestionar as súas obrigas de pago, senón que tamén destaca o complexo panorama económico da tenda de aplicacións. Ao conseguir un acordo que reduce significativamente a súa carga de pago, Spotify posicionouse como un xogador astuto na batalla en curso entre os desenvolvedores de aplicacións e os xigantes da tecnoloxía polas comisións.

