Os cociñeiros creron durante moito tempo que a clave para un bisté perfectamente condimentado é salgalo abundantemente antes de queimar. Porén, unha nova perspectiva do físico George Vekinis desafía esta sabedoría convencional. Vekinis, coñecido polo seu traballo en cerámica e composites avanzados, afondou na ciencia da cociña no seu último libro. Ao contrario da crenza popular, suxire que o segredo para un resultado delicioso e tenro é o microondas antes de fritilo.

Nunha entrevista recente co podcast Instant Genius, Vekinis explicou por que defende este método de cociña pouco convencional. Segundo el, salgar o bisté antes de fritilo pode realmente ter efectos adversos. O sal posúe unha capacidade osmótica que extrae auga da carne, o que resulta nunha textura máis dura e menos agradable. Ao cociñar o bisté no microondas antes de sellalo, a carne conserva a súa humidade, garantindo un bocado máis suculento e tenro.

Aínda que esta perspectiva pode ser sorprendente para moitos, Vekinis subliña a importancia de permitir que o bisté chegue a temperatura ambiente antes de cociñalo. Este paso garante unha cocción uniforme e evita que a carne se faga dura. Ao microondas o bisté, o proceso de quecemento inicial é acelerado, acelerando a transición do frío á temperatura ambiente.

Os críticos poden argumentar que o microondas dun bisté pode comprometer o seu sabor ou producir unha peza de carne cocida de forma desigual. Non obstante, Vekinis mantén as súas conclusións, afirmando que as técnicas adecuadas de temperado e de cocción poden equilibrar calquera deficiencia menor no proceso de microondas. Ademais, suxire experimentar con diferentes niveis de potencia de microondas e duracións para acadar o nivel de cocción desexado.

FAQ:

P: É realmente necesario poñer o bife no microondas antes de fritilo?

R: Segundo o físico George Vekinis, poñer o filete no microondas antes de fritilo pode mellorar a súa tenrura e jugosidade. Non obstante, os métodos tradicionais de cocción aínda poden producir excelentes resultados con técnicas de temperado e doces axeitadas.

P: O microondas afectará o sabor do bisté?

R: Aínda que algúns poden preocuparse polo impacto do microondas no sabor, Vekinis asegura que, cun temperado e cocido adecuados, pódese minimizar calquera posible perda de sabor.

P: Canto tempo debe ser cocido no microondas?

R: A duración exacta do microondas dependerá do grosor e da cocción desexada do bisté. Recoméndase experimentar con diferentes niveis de potencia e duracións para conseguir o resultado perfecto.