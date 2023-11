Novos dispositivos para considerar a actualización para esta tempada de vacacións

By

A tempada de vacacións é o momento perfecto para actualizar os teus dispositivos, aproveitar as vendas e regalarte a ti mesmo ou aos teus seres queridos con novas tecnoloxías. Tanto se es un usuario acérrimo de Apple como se es un entusiasta de Android, este ano hai opcións interesantes que paga a pena ter en conta.

iPhone 15: O mellor iPhone para a maioría dos usuarios

O iPhone 15 é unha excelente opción para os usuarios de iPhone que buscan unha actualización. Pode ser a primeira xeración con USB-C, o que significa que terás que despedirte deses cables Lightning, pero ofrece unha experiencia renovada e recargada. Cunha variedade de cores para escoller e funcións de iPhone de nova xeración como Emergency SOS vía satélite e a intelixente Dynamic Island, o iPhone 15 é unha opción sólida.

Pixel 8: Teléfono pequeno con gran rendemento

Se estás canso de levar teléfonos grandes e voluminosos, vale a pena ter en conta o Pixel 8. Pode ser un pouco máis pequeno que o seu predecesor, pero ten un gran impacto co seu novo procesador Google Tensor e as edicións de fotos habilitadas para AI. Ademais, co compromiso de Google con sete anos de actualizacións de Android, podes estar seguro de que o teu teléfono estará actualizado durante os próximos anos.

AirPods Pro con USB-C: Os mellores auriculares que podes agasallar

Actualiza a túa experiencia de audio cos AirPods Pro con USB-C. Incluso con novos modelos no horizonte, os AirPods Pro ofrecen funcións como a carga MagSafe e a compatibilidade USB-C que os converten nunha excelente opción. Despídese dos teus auriculares vellos e crepitantes e goza da comodidade destas marabillas sen fíos.

Sonos Era 300: O mellor altofalante Bluetooth compatible con AirPlay

Para os que adoran a comodidade de AirPlay, o Sonos Era 300 é un complemento fantástico para calquera casa. Con seis controladores situados estratexicamente para unha distribución óptima do son, este altofalante Bluetooth encherá as túas habitacións con música de alta calidade. Ademais, é compatible con Amazon Alexa para un control sinxelo da casa intelixente.

Pixel Tablet: A mellor tableta sen Apple que paga a pena

A nova Pixel Tablet de Google é un dispositivo versátil que se pode usar para traballar, xogar ou como controlador de casa intelixente. Co seu mellor software de Android e varios casos de uso, é unha excelente opción para aqueles que buscan unha tableta que non sexa Apple.

Apple Watch Series 9: Un reloxo intelixente que paga a pena actualizar

Os usuarios de Apple Watch estarán encantados coas funcións da Serie 9. Co xesto dobre toque para un uso sinxelo cunha man e comandos de Siri sen conexión, este reloxo intelixente aporta comodidade ao teu pulso. Actualiza á Serie 9 para obter unha experiencia perfecta e mellorada.

Apple Pencil con USB-C deslizable: Un lápiz óptico para o artista na túa vida

Se coñeces a alguén que lle guste o debuxo dixital, o Apple Pencil 3 é imprescindible. Coa comodidade adicional do USB-C, a carga faise máis fácil que nunca. Regala unha experiencia de debuxo máis suave e eficiente co Apple Pencil.

Actualiza o teu xogo tecnolóxico nestas vacacións con estes principais dispositivos. Tanto se es un entusiasta de iPhone como de Android, nesta lista hai algo para todos. Dale un capricho ou sorprende aos teus seres queridos coas últimas e mellores ofertas tecnolóxicas. Felices compras!