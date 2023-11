Centos de empregados de OpenAI demandan a dimisión do consello de administración tras o CEO Ouster

By

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, máis de 500 empregados de OpenAI pediron a dimisión do consello da compañía tras a inesperada destitución do CEO Sam Altman. Este fin de semana tumultuoso tamén viu a Altman contratada por Microsoft, aumentando aínda máis a tensión dentro da organización.

Os empregados, nunha carta obtida pola CNN, acusaron á xunta directiva de manexar mal o despedimento de Altman e de non proporcionar probas suficientes para as súas reclamacións contra el. Tamén manifestaron a súa disconformidade coas tácticas de negociación da directiva e cuestionaron a súa competencia e criterio.

Para demostrar a súa desaprobación, os empregados ameazaron con unirse a Altman en Microsoft a menos que o consello dimita e reincorpore a Altman e Greg Brockman, o antigo presidente de OpenAI que tamén foi destituído. Entre os asinantes atópase Mira Murati, designada anteriormente como sucesora interina de Altman, e Ilya Sutskever, cofundadora e científica xefa de OpenAI.

Tras o alboroto público causado pola marcha de Altman, Sutskever publicou unha desculpa en X abordando a súa participación na crise do liderado. Lamentou as súas actuacións, destacando o seu compromiso de reunir a empresa e salvagardar os seus logros.

Este conflito interno en OpenAI arroxa luz sobre a incerteza que rodea o futuro dos tres membros do consello de administración que non son empregados da empresa. A carta dos empregados tamén indicaba que os membros do consello suxerían que a destrución da empresa se aliñaría coa misión de OpenAI de garantir os beneficios da intelixencia xeral artificial para a humanidade, unha afirmación que intensificou aínda máis a reprimenda dos empregados.

Ademais, este incidente destaca a lealdade e apoio dos que goza Altman entre os empregados de OpenAI, o que ofrece a Microsoft a oportunidade de aproveitar a situación. A carta mencionou que Microsoft asegurou aos empregados os postos dispoñibles na empresa.

A medida que esta historia segue desenvolvéndose, queda por ver como se desenvolverá a crise de liderado de OpenAI e se se atenderán as demandas dos empregados.

FAQs

1. Por que os empregados de OpenAI esixiron a dimisión da directiva?

Os empregados de OpenAI crían que a directiva manexou mal o despedimento do CEO Sam Altman e non achegou probas suficientes para as súas reclamacións contra el. Tamén manifestaron a súa disconformidade coas tácticas de negociación da directiva e cuestionaron a súa competencia e criterio.

2. Quen son algunhas das principais figuras implicadas neste incidente?

Sam Altman, o antigo CEO de OpenAI, foi destituído inesperadamente do seu cargo. Greg Brockman, o expresidente, tamén estivo entre os destituídos pola directiva. Mira Murati, designada inicialmente como sucesora interina de Altman, e Ilya Sutskever, cofundadora e científica xefa de OpenAI, foron asinantes da carta dos empregados.

3. Cal foi a resposta de Microsoft?

Microsoft asegurou aos empregados de OpenAI que hai postos dispoñibles na empresa.

4. Como abordou Ilya Sutskever a súa implicación na crise do liderado?

Despois de asinar a carta dos empregados, Ilya Sutskever publicou unha desculpa en X, expresando o seu pesar pola súa participación nas accións do consello e o seu compromiso de reunir a empresa.