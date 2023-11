Un avance nas enerxías renovables: aproveitar a enerxía das mareas para satisfacer as demandas enerxéticas globais

Os científicos descubriron recentemente un método innovador para xerar enerxía renovable mediante a enerxía das mareas, que ofrece unha solución prometedora para satisfacer as crecentes necesidades enerxéticas globais. Este avance notable podería marcar un cambio significativo cara a un futuro máis sostible.

A enerxía mareomotriz aproveita a enerxía do ascenso e descenso natural das mareas oceánicas, converténdoa en electricidade. A diferenza da enerxía solar ou eólica, a enerxía mareomotriz segue sendo moi previsible e consistente, polo que é unha fonte fiable e eficiente de enerxía renovable.

Tradicionalmente, a enerxía mareomotriz enfrontouse a varios desafíos, como os altos custos e as localizacións xeográficas limitadas adecuadas para as centrais mareomotriz. Non obstante, grazas aos avances na tecnoloxía e á enxeñería innovadora, estes obstáculos estanse superando. Os enxeñeiros desenvolveron novos deseños de turbinas e sistemas eficientes de conversión de enerxía que aumentaron drasticamente a viabilidade e a accesibilidade do aproveitamento da enerxía das mareas.

"Hai cincuenta anos, a idea da enerxía mareomotriz a gran escala era só un soño. Hoxe, estamos a piques de facelo realidade”, di a doutora Sarah Thompson, investigadora líder en enerxías renovables da Universidade de Sostibilidade Global.

Os posibles beneficios da enerxía mareomotriz son enormes. Ao utilizar eficazmente a enerxía das mareas, as nacións poden reducir significativamente a súa dependencia dos combustibles fósiles, mitigar o cambio climático e promover o desenvolvemento sostible. Ademais, como as centrais mareomotriz adoitan estar situadas preto das rexións costeiras, poden xerar enerxía limpa de forma máis eficiente, reducindo as perdas de transmisión asociadas á transmisión de enerxía a longas distancias.

FAQ:

P: Como funciona a enerxía mareomotriz?

R: A enerxía mareomotriz aproveita a enerxía do ascenso e descenso natural das mareas oceánicas, converténdoa en electricidade mediante turbinas especializadas.

P: Cales son as vantaxes da enerxía mareomotriz?

R: A enerxía mareomotriz é previsible, consistente e é unha fonte de enerxía renovable, que reduce a dependencia dos combustibles fósiles e contribúe a mitigar o cambio climático.

P: ¿Hai algún reto asociado coa enerxía mareomotriz?

R: A enerxía mareomotriz afrontou historicamente desafíos relativos ao custo e á idoneidade xeográfica limitada. Non obstante, os avances tecnolóxicos fan que sexa máis viable e accesible.

P: Onde se poden situar as centrais mareomotriz?

R: As centrais mareomotriz adoitan estar situadas nas rexións costeiras, onde a enerxía mareomotriz pódese aproveitar de forma máis eficiente.