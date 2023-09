Zoom aumenta a súa preocupación cos reguladores polo comportamento anticompetitivo de Microsoft

By

Segundo informou, Zoom Video Communications Inc. reuniuse con reguladores dos Estados Unidos, a Unión Europea e outras xurisdicións para expresarlle a súa preocupación polo suposto comportamento anticompetitivo de Microsoft Corp. O fabricante de software de comunicacións colaborou coa Comisión Federal de Comercio (FTC) dos Estados Unidos, así como cos axentes da competencia da UE, Reino Unido e Alemaña durante o último ano.

A principal preocupación de Zoom xira en torno á preferencia de Microsoft polo seu software de videoconferencia Teams mediante a agrupación de prezos e o deseño de produtos. Microsoft enfrontouse ao escrutinio do organismo de control da competencia da UE, que investiga se vincular Teams a produtos empresariais incumpriu as normas antimonopolio. A investigación foi motivada por unha denuncia da plataforma de mensaxería Slack de Salesforce Inc.

A Oficina Federal de Carteis de Alemaña tamén abriu unha investigación sobre Microsoft, especialmente sobre a combinación de OneDrive e Teams co outro software de produtividade da compañía. Ademais, as autoridades dos Estados Unidos e o Reino Unido iniciaron investigacións sobre servizos na nube, onde o Azure de Microsoft é un actor importante.

Aínda que Zoom evitara abordar o problema anteriormente, o CEO Eric Yuan afirmou recentemente que a FTC debería examinar as prácticas de agrupación de Microsoft e garantir a xustiza. Non obstante, tanto Zoom como Microsoft rexeitaron comentar máis sobre o asunto.

O compromiso de Zoom cos reguladores chega nun momento difícil para a compañía, xa que busca manter o crecemento das vendas tras a rápida expansión que experimentou durante a pandemia. Para diversificar as súas ofertas, Zoom ampliou o seu conxunto de servizos para empresas, incluíndo teléfonos baseados en Internet, centros de contacto, programación e asistentes de intelixencia artificial.

En conclusión, Zoom tomou medidas para expresar as preocupacións sobre o suposto comportamento anticompetitivo de Microsoft cos organismos reguladores. O resultado destas discusións e as investigacións en curso das autoridades determinarán o panorama futuro do mercado de videoconferencias e servizos na nube.

