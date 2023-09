Zoom suscita preocupacións antimonopolio sobre o comportamento de Microsoft

Zoom Video Communications Inc. expresou a súa preocupación polo suposto comportamento anticompetitivo de Microsoft Corp. en reunións con reguladores dos Estados Unidos, a Unión Europea e outras xurisdicións. Segundo unha persoa familiarizada co asunto, Zoom mantivo discusións coa Comisión Federal de Comercio dos Estados Unidos, así como cos axentes da competencia da UE, Reino Unido e Alemaña durante o último ano.

Unha das principais preocupacións suscitadas por Zoom é que Microsoft prioriza o seu software de videoconferencia Teams a través da agrupación de prezos e o deseño de produtos. A compañía argumenta que este comportamento dálle a Microsoft unha vantaxe inxusta no mercado. Microsoft xa estivo baixo escrutinio polo organismo de control da competencia da UE, que investiga se a vinculación de Teams con Microsoft 365 e Office 365 infrinxe as normas antimonopolio.

En resposta á denuncia presentada por Slack hai tres anos, Microsoft anunciou recentemente que desagregará Teams en Europa a partir do 1 de outubro. A Oficina Federal de Carteis de Alemaña tamén lanzou unha investigación sobre Microsoft en marzo para investigar as súas prácticas de agrupación e posibles comportamentos anticompetitivos.

As autoridades de Estados Unidos e Reino Unido tamén iniciaron investigacións sobre servizos na nube, unha área na que Azure de Microsoft é un actor importante. Estas investigacións teñen como obxectivo determinar se determinadas prácticas de Microsoft, Amazon.com Inc. e Alphabet Inc. restrinxen a innovación no sector.

Aínda que Teams é o principal competidor de Zoom, a compañía abstívose de discutir estes problemas publicamente ata hai pouco. Durante a Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, o CEO de Zoom, Eric Yuan, pediu á FTC que examine as prácticas de agrupación de Microsoft e fixo fincapé na importancia da equidade na competencia.

A medida que Zoom segue ampliando o seu conxunto de servizos para empresas máis aló das videoconferencias, busca abordar os problemas antimonopolio e garantir unha competencia leal no mercado.

Fontes:

- Bloomberg