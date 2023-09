Zoom expresa a súa preocupación polo comportamento supostamente anticompetitivo de Microsoft

Zoom Video Communications, o popular fabricante de software de comunicacións, reuniuse cos reguladores de EE. As discusións tiveron lugar coa Comisión Federal de Comercio dos Estados Unidos (FTC) e os axentes da competencia da UE, Reino Unido e Alemaña durante o ano pasado.

Unha das principais preocupacións de Zoom é a preferencia de Microsoft polo seu software de videoconferencia Teams mediante a agrupación de prezos e o deseño de produtos. Estas preocupacións provocaron investigacións de organismos reguladores como o organismo regulador da competencia da UE. A investigación da UE iniciouse tras unha denuncia da plataforma de mensaxería Salesforce Slack hai tres anos. En resposta, Microsoft anunciou recentemente que desagregaría Teams en Europa a partir do 1 de outubro.

Ademais da investigación da UE, a Oficina Federal de Carteis de Alemaña abriu a súa propia investigación sobre Microsoft, centrándose na agrupación de OneDrive e Teams co outro software de produtividade da compañía. A autoridade ten o poder de prohibir determinadas prácticas que dificultan a competencia en liña.

As autoridades de Estados Unidos e Reino Unido tamén lanzaron consultas iniciais sobre os servizos na nube, unha área na que Azure de Microsoft é un actor importante. Estas consultas destacan as preocupacións sobre prácticas de Microsoft, Amazon.com e Alphabet que poden limitar a innovación.

Aínda que Teams é o principal competidor de Zoom, a compañía xa evitaba expresar preocupacións sobre as prácticas de Microsoft. Non obstante, durante a Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, o CEO de Zoom, Eric Yuan, pediu á FTC que examine as prácticas de agrupación de Microsoft, facendo fincapé na necesidade dunha competencia leal.

O CEO de Zoom comparou a competencia entre Zoom e Microsoft cun xogo deportivo, afirmando que a equidade é fundamental para un terreo de xogo equitativo. Zoom rexeitou facer máis comentarios e Microsoft tamén optou por non proporcionar ningún comentario.

Este movemento de Zoom supón un cambio no seu enfoque ao enfrontarse ao suposto comportamento anticompetitivo dun importante competidor. A pesar de experimentar un rápido crecemento durante a pandemia, Zoom afrontou retos para manter o crecemento das vendas nos últimos anos. Para diversificar as súas ofertas, a compañía ampliou o seu conxunto de servizos para incluír teléfonos baseados en Internet, centros de contacto, programación e asistentes de intelixencia artificial.

Fontes:

– Artigo: Bloomberg