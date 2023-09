A integración de YouTube Music chega a HomePod: control Siri e transmisión directa

YouTube Music podería ser pronto compatible co HomePod de Apple, ofrecendo aos usuarios a posibilidade de transmitir música directamente desde a plataforma e controlala mediante Siri. Esta nova incorporación á lista de servizos compatibles foi descuberta polo entusiasta da tecnoloxía @aaronp613, que atopou un glifo de inicio e un URL para "ytm_connect_with_homepod" no código da aplicación YouTube Music. Aínda que este descubrimento é só unha pequena pista, suxire que a función está a ser desenvolvida actualmente.

A diferenza dos servizos integrados de Apple, a integración de plataformas de streaming de música de terceiros como Pandora e, potencialmente, YouTube Music debe configurarse desde a aplicación respectiva. Unha vez engadidos, estes servizos aparecen como opcións multimedia na aplicación Home de Apple, accesible desde a configuración da conta dun usuario. Despois, os usuarios poden seleccionar o seu servizo preferido como predeterminado, o que permite que Siri execute comandos usando esa plataforma en particular en lugar de Apple Music.

Non obstante, Siri aínda ten a capacidade de reproducir audio de fontes non predeterminadas baixo orde. Por exemplo, aínda que o predeterminado estea en Apple Music, os usuarios poden simplemente dicir: "Siri, reproduce a miña lista de reprodución de sono en YouTube Music" e Siri cumprirá. Esta flexibilidade permite aos usuarios gozar dunha experiencia de transmisión de música perfecta e personalizada cunha ampla gama de opcións.

Con estas potenciais melloras, os usuarios de HomePod beneficiaranse dunha selección máis ampla de servizos de música e poderán acceder sen problemas ao seu contido favorito mediante os comandos de voz de Siri. Esta compatibilidade ampliada representa o compromiso de Apple por mellorar as capacidades do HomePod e ofrecer aos usuarios unha maior flexibilidade nas súas opcións de transmisión de audio.

