Os riscos de privacidade da intelixencia artificial e as grandes tecnoloxías

As empresas tecnolóxicas utilizan cada vez máis os datos dos usuarios para adestrar sistemas de intelixencia artificial (IA), o que suscita preocupacións sobre a privacidade e o control. Google, por exemplo, usa Gmail para adestrar a súa IA para rematar frases, mentres que Meta (propietario de Facebook) usou mil millóns de publicacións de Instagram sen permiso para adestrar a súa IA. Microsoft usa conversas de chat para mellorar o seu bot de intelixencia artificial e outras empresas tecnolóxicas están a usar datos para ensinar aos seus sistemas de intelixencia artificial varias habilidades.

Aínda que o uso de datos para a publicidade dirixida é común, o uso de datos para adestrar sistemas avanzados de IA supón novos riscos. A IA xerativa depende en gran medida de grandes cantidades de datos, o que suscita preocupacións sobre a privacidade das persoas. As empresas tecnolóxicas recoñecen o risco e adoitan advertir aos usuarios sobre que comparten información persoal ou confidencial.

Ademais, o proceso de adestramento da IA ​​implica revisores humanos que poden ter acceso a datos persoais compartidos con sistemas de IA. Tamén houbo casos de sistemas de IA que filtraron información persoal en resposta a determinadas indicacións. Aínda que as empresas teñen medidas para evitar filtracións, a súa eficacia e frecuencia seguen sen estar claras.

A privacidade non é a única preocupación; tamén está o tema do control. É posible que os usuarios non anticipasen que os datos que compartiron no pasado poderían utilizarse anos máis tarde con fins como a creación de arte, a automatización ou a vixilancia. As empresas tecnolóxicas adoitan establecer as súas propias regras sobre os datos que se poden utilizar, creando un desequilibrio entre a privacidade dos usuarios e o control corporativo.

Facer fronte a estes riscos de privacidade require marcos legais, normativas do sector e unha transparencia mellorada. Os usuarios deben ter máis control e tomar decisións informadas sobre como os seus datos son utilizados polos sistemas de IA. O futuro da privacidade na era da IA ​​depende de atopar o equilibrio adecuado entre a innovación e a protección dos dereitos das persoas.

