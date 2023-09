Os Clubs Novos de Informática e Electrónica de Cuba están a desempeñar un importante papel no desenvolvemento tecnolóxico do país e na dotación de tecnoloxías da información e da comunicación en zonas remotas. Estes centros establecéronse nun principio baixo o liderado de Fidel Castro co obxectivo de salvar a fenda dixital e achegar a tecnoloxía ata os lugares máis illados do país.

O presidente do Goberno, Manuel Marrero, recoñece a importancia destes clubs no proceso de bancarización, que pasa por facilitar o acceso aos servizos bancarios á poboación cubana. Os Clubs de Informática Xove son fundamentais neste proceso xa que proporcionan formación tecnolóxica e conectividade a nenos, adolescentes e adultos.

Estes clubs, que están repartidos por todo o país, ofrecen unha ampla gama de servizos. Ofrecen conectividade a internet a través de wifi, crean espazos de xogo, facilitan a dixitalización de documentos e ofrecen diversos servizos tecnolóxicos. Ademais, os clubs ofrecen formación especializada para nenos con capacidades especiais, garantindo que ata os membros máis vulnerables da sociedade poidan beneficiarse destes recursos.

Máis aló dos seus servizos inmediatos, os Clubs de Informática e Electrónica Xóvenes tamén contribúen aos programas estratéxicos do país, como iniciativas de administración electrónica. Isto demostra o seu importante papel no avance da alfabetización tecnolóxica e da participación no panorama dixital.

En xeral, estes clubs están a transformar vidas ao ofrecer recursos tecnolóxicos e formación a todos os segmentos da sociedade, especialmente nas zonas remotas. Son cruciais para promover a igualdade de acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación, fomentar a inclusión dixital e impulsar o progreso tecnolóxico de Cuba.

