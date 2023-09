Unha réplica a escala 3:4 da consola Xbox 360 chega ao destino

By

Prepárate para facer unha viaxe pola pista da memoria cunha nova consola Xbox 360, pero hai un problema: tes que creala ti mesmo. Mega, unha popular empresa de construción de bloques, anunciou o lanzamento dunha réplica a escala 3:4 da consola Xbox 360 exclusivamente en Target. O conxunto, que inclúe 1,342 pezas, estará dispoñible a partir do 8 de outubro.

Deseñada con gran atención aos detalles, esta réplica de consola inclúe un disco duro totalmente desmontable, unha réplica do porto Ethernet 360 e unha luz indicadora funcional. Incluso inclúe unha réplica do xogo paquete: Halo 3. A consola ábrese para revelar unha unidade de disco e outros ovos de Pascua. Poñer o disco falso Halo 3 na consola "activará a placa base", segundo a descrición do conxunto.

O conxunto de réplicas rende homenaxe á Xbox 360 orixinal, presentando a mesma estética que a consola, incluíndo o deseño da caixa. Esta réplica nostálxica seguramente te transportará a principios dos anos 2000, o apoxeo dos xogos populares e das series de anime.

O conxunto de réplicas de Mega Xbox 360 terá un prezo de 149.99 dólares e actualmente está dispoñible para reserva no sitio web de Target. Non obstante, debido á gran demanda, xa se esgotaron os pedidos anticipados. Se non podes asegurar unha reserva, podes esperar que o conxunto chegue ás tendas de Target o 8 de outubro.

