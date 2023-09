Serie Xiaomi 13T: soporte de software de primeira liña e renders filtrados

Xiaomi lanzará a tan esperada serie 13T en Europa o 26 de setembro. Estes dispositivos serán os primeiros da familia Xiaomi en recibir un soporte de software incrible, incluíndo 4 actualizacións de SO e 5 anos de parches de seguridade. A serie 13T constará de dous modelos: o Xiaomi 13T e o Xiaomi 13T Pro, que tamén foi confirmado oficialmente.

Extraoficialmente, espérase que ambos os teléfonos debuten con MIUI 14 baseado en Android 13, a última versión dispoñible publicamente da pel de Xiaomi. Aínda que non se revelaron as especificacións oficiais, as filtracións suxiren que o 13T Pro será similar ao Redmi K60 Ultra, con chipset Dimensity 9200+ e unha batería de 5,000 mAh con carga rápida de 120 W. Por outra banda, o 13T normal virá co Dimensity 8200-Ultra e unha batería de 5,000 mAh cunha carga máis lenta de 67 W.

Se rumorea que ambos dispositivos comparten varias funcións, incluíndo unha pantalla AMOLED de 6.67 polgadas a 144 Hz cunha resolución de 1,220 x 2,712 píxeles. Espérase que a pantalla ofreza un brillo máximo impresionante de 2,600 nits. Ademais, os teléfonos terán unha clasificación IP68 de resistencia á auga e ao po, así como protección Gorilla Glass 5 para as súas pantallas.

Unha diferenza notable entre o 13T Pro e o K60 Ultra son as especificacións da cámara. Se rumorea que a serie 13T conta cunha cámara principal de 50 MP cun sensor IMX707, unha cámara telefoto de 50 MP cunha lente de 50 milímetros, unha cámara ultra gran angular de 12 MP cunha lente de 15 milímetros e unha cámara selfie de 20 MP. Curiosamente, estas cámaras levarán a marca Leica e a aplicación da cámara incluirá o conxunto habitual de funcións Leica.

Segundo as filtracións, o Xiaomi 13T con 8 GB de RAM e 256 GB de almacenamento terá un prezo de 700 euros, mentres que o Xiaomi 13T Pro de gama alta, equipado con 12 GB de RAM e 512 GB de almacenamento, terá un prezo de 900 euros.

En xeral, a serie Xiaomi 13T preséntase como unha liña moi prometedora con soporte de software impresionante e funcións potentes. Os fans e os entusiastas da tecnoloxía esperan ansiosamente o lanzamento oficial para poñerse nas súas mans nestes dispositivos.

