Microsoft organizará a transmisión dixital de Xbox no Tokyo Game Show 2023

Microsoft anunciou que acollerá a transmisión dixital de Xbox no próximo Tokyo Game Show 2023. A emisión terá lugar o 21 de setembro ás 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Durante a emisión, Microsoft proporcionará actualizacións sobre o progreso dos xogos de Xbox Game Studios e Bethesda Softworks. Ademais, mostrarán unha colección creativamente diversa de xogos creados por desenvolvedores situados principalmente en Xapón e Asia. O evento tamén incluirá anuncios de novos xogos que chegarán a Xbox Game Pass.

A transmisión dixital de Xbox estará accesible a través de varias plataformas. Os espectadores poden ver a emisión na canle oficial de YouTube do Tokyo Game Show, así como en determinadas canles sociais de Xbox. A emisión estará dispoñible en varios idiomas, incluíndo inglés, xaponés, coreano, chinés simplificado, chinés tradicional, malayo, tailandés, vietnamita, indonesio, francés, alemán e castelán.

Este evento ofrece unha oportunidade emocionante para que os xogadores e fans de Xbox reciban as últimas actualizacións e anuncios sobre os próximos xogos. Tamén destaca o compromiso de Microsoft cos mercados de xogos xaponés e asiático, mostrando o talento e a creatividade da rexión.

O Tokyo Game Show é unha exposición anual de xogos que se celebra en Xapón, que presenta os últimos desenvolvementos na industria dos xogos. Serve como plataforma para que os desenvolvedores de xogos, as empresas de hardware e os entusiastas dos xogos se reúnan e celebren o mundo dos xogos.

