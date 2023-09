Os anuncios sen etiquetas sobre X xeran preocupacións sobre a transparencia e o cumprimento das directrices da FTC

Os usuarios da popular plataforma de redes sociais, X (anteriormente coñecida como Twitter), expresaron a súa preocupación pola aparición de anuncios sen etiquetas nos seus feeds. Estes anuncios, que se están a servir aos usuarios como publicacións orgánicas, provocaron un debate sobre a transparencia e o cumprimento das directrices da Comisión Federal de Comercio (FTC).

Actualmente non está claro se X, baixo a propiedade de Elon Musk, eliminou intencionadamente as etiquetas dos anuncios ou se se trata dunha falla temporal. Os usuarios informaron de ver estes anuncios sen etiquetar tanto no feed "Para ti" recomendado polo algoritmo como na pestana "Seguindo", que só mostra contido das contas que segue un usuario. Esta falta de divulgación provocou críticas de usuarios e expertos do sector.

Sarah Kay Wiley, directora de políticas e asociacións da organización sen ánimo de lucro adtech watchdog Check My Ads, destacou o problema e afirmou que a falta de etiquetaxe engana aos consumidores e vai en contra das directrices da FTC sobre anuncios enganosos. A FTC xa fixo fincapé na importancia de marcar claramente os anuncios de pago para evitar enganar aos consumidores.

Para determinar se unha publicación é un anuncio, os usuarios X poden facer clic ou tocar na icona de tres puntos na esquina superior dereita da publicación. Se a publicación é un anuncio, hai opcións adicionais como "Non me interesa este anuncio", "Denunciar anuncio" e "Por que este anuncio?" estará dispoñible. Os usuarios notaron que estas opcións de menú só están presentes nos anuncios que carecen de etiquetas, o que confirma que a falta de divulgación nos anuncios X é intencional.

Ademais, X cambiou recentemente as súas divulgacións de anuncios, experimentando con novas etiquetas. Mentres a etiqueta tradicional "Promocionado" mostrábase na parte inferior esquerda dun tweet, a plataforma cambiou a unha etiqueta "Anuncio" máis pequena na esquina superior dereita. Non obstante, algúns anuncios aínda presentan a etiqueta "Promocionado". Os usuarios deben buscar unha etiqueta na parte superior ou na parte inferior dunha publicación para determinar se é un anuncio.

É importante ter en conta que estes anuncios sen etiquetas non son anuncios de terceiros, senón que se ofrecen directamente a través da plataforma publicitaria de X. A empresa está a ser pagada polos anunciantes para publicar estes anuncios na rede social. Non obstante, X non proporciona unha etiqueta ou divulgación pública para informar aos consumidores de que as publicacións son anuncios.

A aparición destes anuncios sen etiquetas xera preocupacións sobre a transparencia da plataforma e o cumprimento das directrices da FTC. Os anunciantes e marcas que usan X como plataforma publicitaria poden enfrontarse a posibles responsabilidades debido á falta de etiquetaxe nos seus anuncios. O seguimento das prácticas publicitarias nas redes sociais faise esencial para protexer aos consumidores e garantir a transparencia na industria.

