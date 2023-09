Atopáronse anuncios de Twitter sen etiquetar nas fontes de seguimento dos usuarios

By

Twitter, agora coñecido como X, foi detectado publicando anuncios sen etiquetas nos feeds de seguimento dos usuarios, o que suscita preocupación polas prácticas publicitarias enganosas. Ao desprazarse pola fonte Seguinte no navegador web Chrome, TechCrunch descubriu varios anuncios sen etiquetas mesturados con publicacións habituais de contas seguidas e anuncios etiquetados correctamente. Isto dificulta aos usuarios distinguir entre publicacións habituais e anuncios. Non está claro se este problema é un fallo ou un cambio deliberado destinado a enganar aos consumidores.

Nas probas realizadas por TechCrunch, atopáronse varios anuncios sen etiquetas de contas que non foron seguidas. O único indicio de que se trataba de anuncios foi facer clic no menú de tres puntos na parte superior dereita da publicación. O menú ofrecía opcións de interacción relacionadas co anuncio e permitía aos usuarios realizar accións como silenciar ou bloquear a conta. Algúns dos anuncios sen etiquetas descubertos estaban relacionados con equipos da NFL, o que indica que unha ampla gama de contidos pode verse afectado.

O problema cos anuncios sen etiquetas segue a unha actualización realizada por X ao seu formato de etiquetado de anuncios en xullo, onde a etiqueta "Promocionada" máis destacada na parte inferior dos anuncios foi substituída por unha etiqueta "Anuncio" máis pequena na parte superior dereita da publicación. Os críticos argumentaron que esta nova colocación fixo que os anuncios fosen menos perceptibles. Non obstante, aínda co novo formato de etiquetaxe, os anuncios aínda se etiquetaban tecnicamente como tales.

A falta de etiquetas publicitarias nestes anuncios suscita preocupacións polas prácticas publicitarias enganosas e fixo que as autoridades reguladoras soliciten unha investigación, como a Comisión Federal de Comercio (FTC). Algúns expertos cren que X debería ser obrigado a revelar os datos recollidos a través destes anuncios e enfrontarse a multas e sancións. O problema tamén suscita preguntas sobre o modelo de anuncios de X e se pode manter un sitio "seguro de marca" para os anunciantes.

Os anuncios sen etiquetas parecen ser un problema continuo, xa que xa se informou de queixas sobre eles anteriormente. A situación pode atraer investigacións regulamentarias máis aló dos Estados Unidos, prexudicando aínda máis a reputación de X. Este problema tamén se reflicte negativamente na recén contratada CEO de X, Linda Yaccarino, que se uniu á compañía en xuño co obxectivo de tranquilizar aos anunciantes e mellorar os ingresos. Porén, X xa non ten un departamento de comunicación para xestionar as consultas da prensa.

En resposta ás preguntas, X proporcionou unha resposta automática por correo electrónico indicando que estaban ocupados e que volvería a consultar máis tarde.