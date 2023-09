WTWH Media adquire Publicacións de xestión empresarial e de mobilidade de HME

WTWH Media, LLC adquiriu recentemente dúas publicacións dixitais, HME Business and Mobility Management, de 1105 Media, Inc. Non se revelaron os termos financeiros da adquisición.

HME Business and Mobility Management son propiedades de medios que se centran na industria de equipos médicos domésticos e profesionais da mobilidade, incluíndo provedores de rehabilitación e médicos. WTWH Media, unha compañía de carteira de Mountaingate Capital, ampliou a súa presenza no sector da saúde a través desta adquisición. A compañía adquirira previamente Aging Media Network a principios deste ano.

A incorporación de HME Business and Mobility Management á carteira de WTWH Healthcare and Life Sciences proporcionará novos recursos para os anunciantes e ampliará as ofertas da compañía nestas contornas. As publicacións, con máis de 20 anos de historia, ofrecen noticias, análises, tendencias de produtos e historias detalladas desde a perspectiva do produto.

Laurie Watanabe, editora de Mobility Management desde hai moito tempo, seguirá supervisando ambas publicacións e unirse ao equipo de Healthcare and Life Sciences de WTWH.

Isto marca a terceira adquisición de WTWH Media en 2023. Anteriormente, a compañía adquirira Aging Media Network, a empresa matriz de Hospice News e a revista PMQ Pizza. Esta adquisición fortalece as ofertas de WTWH no sector da saúde e das ciencias da vida, promovendo as conexións coa industria, o liderado de pensamento e a colaboración no sector da saúde.

En xeral, a adquisición por parte de WTWH Media de HME Business and Mobility Management mellora a súa presenza no equipamento médico doméstico e no espazo de mobilidade, ofrecendo novas oportunidades para os anunciantes e ampliando os seus recursos no sector sanitario.

Fontes:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.