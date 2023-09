World of Warcraft presenta Gardiáns do parche dos soños

World of Warcraft anunciou o seu esperadísimo parche, Guardians of the Dream, que presentará novos contidos interesantes para os xogadores. Este gran parche contará cunha nova zona, unha incursión desafiante e un novo grupo de Mythic+ Dungeons.

O máis destacado de Guardians of the Dream é a nova zona, que leva aos xogadores a profundar no reino místico coñecido como Soño Esmeralda. Esta dimensión espiritual forma parte dende hai tempo da tradición de Warcraft, e os xogadores atoparanse con forzas primalistas feroces dirixidas polo formidable Fyrakk, a encarnación do lume. Aventurarse neste reino nunca antes visto poñerá a proba a habilidade e a valentía dos aventureiros.

O parche tamén introduce a incursión de Amirdrassil, un encontro emocionante cos Druidas da Chama. Esta incursión ofrece unha experiencia única xa que os xogadores terán a oportunidade de montar dragóns mentres perseguen aos druídas de chamas voadores que causan estragos no Soño Esmeralda. Non obstante, os desenvolvedores son cautelosos coa mecánica e planean probar extensamente o encontro antes de lanzala ao xogo en directo.

Ademais, o parche inclúe un grupo actualizado de Mythic+ Dungeon para a tempada 3. Os xogadores poden esperar mazmorras temáticas de Emerald Dream de expansións anteriores, como Darkheart Thicket e The Everbloom. Ademais, o megadungeon Dawn of the Infinites dividiuse en dúas ás, ofrecendo contido máis desafiante para os xogadores.

Para os xogadores casuales, haberá moitas actividades ao aire libre para gozar. O parche presenta un ciclo de tres eventos públicos: o Superbloom, inspirado nos mapas de carga útil de Overwatch, un evento agrícola onde os xogadores poden recoller moedas e recompensas, e o Emerald Bounty, onde os xogadores plantan sementes e observan como se converten en árbores, proporcionando recompensas únicas.

Os xogadores poden probar o novo parche no PTR (reino público de probas) a finais desta semana. Co seu novo e emocionante contido, Guardians of the Dream promete ofrecer aos xogadores de World of Warcraft unha experiencia emocionante e inmersiva no Emerald Dream.

