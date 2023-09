O poder da infraestrutura pública dixital: o enfoque exemplar da India

Un documento do G20 publicado recentemente, preparado polo Banco Mundial, eloxiou o uso da India da infraestrutura pública dixital (DPI) para fomentar a inclusión financeira e permitir a transformación dixital. O documento destaca a implementación exitosa da India de compoñentes clave DPI como Aadhaar, o sistema de identificación dixital, e UPI, o sistema de pago dixital. Encomia o enfoque da India para liberar o potencial do DPI non só para beneficiar as finanzas inclusivas, senón tamén para apoiar áreas como a saúde, a educación e a sustentabilidade.

A pila da India, unha combinación de identificación dixital, pagos interoperables, un rexistro de credenciais dixitais e agregación de contas, cítase como un modelo exemplar que alcanzou unha impresionante taxa de inclusión financeira do 80 por cento en só seis anos. Esta fazaña levaría case cinco décadas sen un enfoque DPI. O documento tamén recoñece a importancia dos sistemas de infraestrutura pública dixital doutros países, como o Singpass de Singapur, o PhilSys de Filipinas e o UAE-Pass dos Emiratos Árabes Unidos.

A Infraestrutura Pública Dixital (DPI) refírese aos bloques ou plataformas que permiten a prestación de servizos esenciais aos cidadáns, promovendo a inclusión dixital e mellorando as vidas. Os DPI caracterízanse pola interoperabilidade, apertura e inclusión, aproveitando a tecnoloxía para ofrecer servizos públicos e privados críticos. A arquitectura de protección e potenciación de datos da India (DEPA) e o marco de agregación de contas (AA) tamén se citan como compoñentes notables do seu DPI.

O informe destaca ademais a rápida e transformadora adopción de sistemas de pago rápido, con exemplos da India e Brasil, onde UPI e Pix gañaron unha gran popularidade. Só na India, UPI procesou máis de 9.41 millóns de transaccións, o que supuxo uns 14.89 billóns de rupias, en maio de 2023. Isto representou case o 50 por cento do PIB nominal da India para o ano fiscal 2022-23.

Un aspecto crucial dos DPI é a súa capacidade para complementarse e integrarse entre si, reducindo as limitacións existentes e ampliando o seu impacto. O documento destaca como as API abertas e os sistemas de identificación dixital permiten servizos como e-KYC ou a autenticación remota. O sistema de identificación biométrica Aadhaar da India, que abarca a máis de mil millóns de persoas, permite aos provedores de servizos financeiros autenticar remotamente a identidade dun individuo, mesmo utilizando mecanismos baseados en selfies.

Os DPI da India tamén demostraron o seu valor para o sector privado, en particular para os provedores de servizos financeiros (FSP) e as micro, pequenas e medianas empresas (MIPYME). O ecosistema AA, habilitado polos DPI, provocou taxas de conversión máis altas nos préstamos ás pemes, aforros significativos nos custos de amortización e unha redución dos gastos relacionados coa fraude para as empresas financeiras non bancarias (NBFC) na India. Ademais, a implementación de DPI como a rede de habilitación de crédito aberta (OCEN) da India facilitou ás MIPYMEs a garantía de crédito baseándose no seu historial comercial en lugar de garantías físicas.

En xeral, o documento do G20 subliña como o enfoque exemplar da India á infraestrutura pública dixital foi fundamental para impulsar a inclusión financeira e impulsar a transformación dixital. Ao aproveitar os compoñentes DPI como Aadhaar e UPI, a India logrou avances significativos na mellora da vida dos cidadáns, na consecución de altos niveis de propiedade da conta e na promoción do crecemento do sector privado.

Fontes:

– Recomendacións políticas do G20 para promover a inclusión financeira e as ganancias de produtividade a través do DPI