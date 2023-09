O impacto transformador das infraestruturas públicas dixitais na India

As infraestruturas públicas dixitais (DPI) da India recibiron eloxios internacionais do Banco Mundial polo seu impacto transformador durante a última década. O documento do Banco Mundial, elaborado como parte da Asociación Global do G20 para a Inclusión Financeira, recoñeceu os esforzos do goberno liderado por Narendra Modi na implementación de DPI e destacou o papel crucial da política e da regulación do goberno na configuración deste panorama.

Un dos logros notables destacados no informe é o rápido progreso da India na inclusión financeira. A Trindade Jan Dhan Yojana (JAM), que está formada polo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar e os números móbiles, xogou un papel fundamental no aumento das taxas de inclusión financeira. En só seis anos, a India conseguiu elevar a súa taxa de inclusión financeira do 25% en 2008 a máis do 80% dos adultos. Este importante salto acurtou o camiño cara á inclusión financeira ata 47 anos, atribuído principalmente á influencia dos DPI.

Aínda que os DPI xogaron un papel crucial na consecución desta fazaña, o informe tamén recoñece a importancia doutras variables e políticas do ecosistema. Estes inclúen intervencións para crear un marco legal e regulamentario máis propicio, políticas nacionais para ampliar a propiedade da conta e a utilización de Aadhaar para a verificación da identidade.

Os DPI da India non só transformaron o sector público, senón que tamén melloraron a eficiencia das organizacións privadas. As empresas financeiras non bancarias (NBFC) informaron de impactos positivos, como unha taxa de conversión un 8 % máis alta nos préstamos ás pemes, unha redución do 65 % dos custos de amortización e unha diminución do 66 % dos gastos de detección de fraude.

No informe tamén se destacou a historia de éxito da Unified Payments Interface (UPI) da India. Só en maio de 2023, houbo máis de 9.41 millóns de transaccións de UPI por valor duns 14.89 billóns de ₹. Para o ano fiscal 2022–23, o valor total das transaccións de UPI case alcanzou o 50% do PIB nominal da India. A interconexión UPI-PayNow entre a India e Singapur, operativa en febreiro de 2023, facilitou pagos transfronteirizos máis rápidos, baratos e transparentes, aliñados coas prioridades de inclusión financeira do G20.

En conclusión, os DPI da India xogaron un papel fundamental na aceleración da inclusión financeira e na transformación do sector público e privado. Os esforzos de dixitalización, combinados con políticas e regulamentos de apoio, impulsaron o progreso da India nunha fracción do tempo que levaría tradicionalmente. O éxito de iniciativas como JAM Trinity e UPI demostran o poder da infraestrutura dixital para impulsar o crecemento económico e a inclusión.

