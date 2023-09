Resposta Wordle de hoxe: bater

Se estás xogando a Wordle hoxe e necesitas un pouco de axuda, atendemos. A resposta de Wordle para o 12 de setembro é unha palabra de cinco letras, e temos algunhas pistas para dirixirte na dirección correcta. Aquí tes o que necesitas saber:

Hai unha vogal nesta palabra.

A palabra de hoxe comeza por 'W'.

Esta palabra non ten letras repetidas.

Esta palabra é o nome dun tipo de ferramenta de cociña que se pode usar para mesturar cousas e facelos esponxosos.

Se aínda non estás seguro, a resposta é Bate. Leváronnos case todas as nosas adiviñas, pero conseguimos conseguilo xusto a tempo cando quedaba unha suposición. Non esquezas compartir a túa resposta de Wordle unha vez que remates, pero recorda non estropeala a outros!

Wordle gañou unha gran popularidade desde o seu lanzamento en outubro de 2021. Millóns de xogadores inscríbense cada día para probar as súas habilidades para adiviñar palabras. O éxito do xogo levou á proliferación de clons nas tendas de aplicacións. Non obstante, o Wordle orixinal, desenvolvido por Dan Wardle, segue sendo o favorito entre os xogadores.

Nun interesante xiro dos acontecementos, o New York Times adquiriu Wordle por unha suma de sete cifras non revelada. O xogo agora cae baixo o paraugas de xogos en liña do xornal. Aínda que a adquisición trouxo algúns desenvolvementos entre bastidores, o xogo en si permaneceu gratuíto e sen cambios.

A pesar dalgúns problemas de migración iniciais e a eliminación de palabras groseiras do dicionario, Wordle segue cativando aos xogadores co seu xogo sinxelo pero adictivo. Así que segue adiviñando e divírtete xogando a Wordle!

