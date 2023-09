Resposta Wordle 811: 8 de setembro

O crebacabezas de Wordle de hoxe ofrece un xiro único ás estratexias habituais. Nos primeiros días do xogo, os xogadores a miúdo confiaban en palabras con vogais pesadas como "audio" ou "soare" como punto de partida. A crenza era que se unha palabra contiña as vogais principais, o resto sería fácil de descubrir. Non obstante, os xogadores pronto descubriron que as consoantes xogaban un papel máis crucial.

Hoxe, temos unha rara oportunidade de revisar a estratexia de vogais pesadas. A palabra para este puzzle é escura e contén tres vogais diferentes. É unha palabra común, evitando o uso de letras pouco comúns. O enfoque recomendado é comezar cunha palabra de vogal pesada e despois utilizar a técnica de eliminación de letras.

Para axudarche, aquí tes algunhas pistas valiosas para resolver o crebacabezas de hoxe:

1. A palabra comeza coa letra R.

2. Contén tres vogais.

3. A palabra remata coa letra E.

4. Outra vogal da palabra é a O.

5. A vogal final da palabra é U.

Se consideras atentamente estas pistas, a resposta debería estar ao alcance. Non obstante, se te atopas atascado, desprázate cara abaixo para atopar a solución.

¡ALERTA DE SPOILER! Continúa lendo só se estás a buscar a resposta ao crebacabezas de Wordle de hoxe.

A palabra de hoxe é "ROUSE". Significa "espertar a alguén ou facer que alguén sexa máis activo ou emocionado". Lembrade unirvos de novo mañá para obter máis pistas e pistas.

Definicións:

– Vogal: Son da fala que se produce cunha configuración aberta do tracto vocal, permitindo que o aire fluya suavemente sen interrupcións.

– Consoante: Son da fala que se produce cunha constricción ou obstrución do tracto vocal.

– Escuro: pouco coñecido ou difícil de entender.

Fontes:

- Artigo orixinal: [fonte]

– Definición de “vogal”: [fonte]

– Definición de “consoante”: [fonte]

– Definición de “escuro”: [fonte]