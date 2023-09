O avance do ADN resolve un caso frío de décadas, leva a acusacións de asasinato

By

Un avance no ADN levou á resolución dun caso frío que permaneceu sen resolver durante décadas. En novembro de 1994, Robin Lawrence foi atopada asasinada a puñaladas dentro da súa casa en Springfield, Virginia. Os detectives recolleron unha proba forense da escena do crime que resultou crucial para resolver o caso.

As probas de ADN recollidas nese momento non coincidían con ningunha fonte da base de datos policial. Non obstante, en 2019, o ADN foi enviado a unha empresa de probas de ADN en Virxinia. Usando o ADN, a compañía desenvolveu un perfil e comezou a buscar bases de datos xenealóxicas, o que finalmente levou aos detectives a un sospeitoso chamado Steven Smerk.

Para confirmar aínda máis a identidade de Smerk, a policía utilizou bosquexos compostos dixitais baseados na tecnoloxía de ADN proporcionada por Parabon NanoLabs. Ao comparar estes bosquexos coas fotos de Smerk cando era un home máis novo, os detectives puideron establecer unha coincidencia.

Os detectives viaxaron a Nova York, falaron con Smerk e recolleron unha mostra de ADN. Ao saír, proporcionaron a Smerk unha tarxeta de visita. Pouco despois, Smerk chamou aos detectives e confesou o crime. Logo acudiu á comisaría local e entregouse.

Segundo o xefe Kevin Davis do Departamento de Policía do Condado de Fairfax, Smerk fixo unha confesión completa, proporcionando detalles suficientes para corroborar a investigación xenealóxica. Davis fixo fincapé en que o crime parecía ser un acto aleatorio, sen conexión coñecida entre Smerk e Lawrence. Smerk non ten antecedentes penais e esta é a súa primeira detención.

Despois de case tres décadas de investigación, Smerk foi detido e será extraditado de Nova York a Virginia para enfrontarse a cargos de asasinato en segundo grao. As autoridades non identificaron ningún outro posible crime que involucre a Smerk.

Este avance serve como testemuño dos avances na tecnoloxía do ADN e na investigación xenealóxica, proporcionando esperanza para a resolución de casos fríos que non se resolveron desde hai tempo.

Fonte: CBS News (Kerry Breen)