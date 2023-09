Actualizacións acumulativas de Windows 10 publicadas para resolver problemas de seguridade

Microsoft lanzou recentemente dúas actualizacións acumulativas, KB5030211 e KB5030214, para diferentes versións de Windows 10, incluíndo 22H2, 21H2 e 1809. Estas actualizacións son esenciais para solucionar os problemas existentes no sistema operativo e forman parte do lanzamento do parche de setembro de 2023.

Para garantir que estas actualizacións se instalan perfectamente, Microsoft púxoas dispoñibles para a instalación automática. Non obstante, os usuarios tamén poden instalar as actualizacións manualmente accedendo á sección Windows Update en Configuración e seleccionando "Buscar actualizacións".

A actualización KB5030211 de setembro introduce un par de características notables. En primeiro lugar, inclúe unha nova aplicación de copia de seguridade de Windows que permite aos usuarios xestionar as súas aplicacións e ficheiros de forma eficaz, ofrecendo a posibilidade de recuperalos máis adiante. Ademais, esta actualización mellora as capacidades de detección de localización de Windows 10, proporcionando aos usuarios información meteorolóxica, noticias e tráfico máis precisas.

Ademais, Microsoft introduciu distintivos de notificacións para as contas de Microsoft no menú Inicio, o que facilita ver e xestionar as notificacións. Esta actualización tamén aborda os problemas relacionados cos cambios no horario de verán en Israel e soluciona problemas coa caixa de busca.

Unha corrección importante nestas actualizacións acumuladas está relacionada co servizo de políticas de grupo. Anteriormente, o servizo esperaba 30 segundos para que a rede estivese dispoñible, o que provocaba atrasos no procesamento das políticas. Coa última actualización, este problema resolveuse, garantindo un procesamento correcto das políticas sen demoras innecesarias.

Ademais, hai unha solución para os problemas de sincronización da configuración. Anteriormente, aínda que se activase o interruptor para sincronizar a configuración na páxina de copia de seguranza de Windows na aplicación Configuración, a configuración non se sincronizaría correctamente. A última actualización soluciona este problema, mellorando a experiencia global do usuario.

En resumo, as actualizacións acumulativas de Windows 10 lanzadas recentemente, KB5030211 e KB5030214, traen varias funcións novas e correccións importantes ao sistema operativo. Estas actualizacións abordan as vulnerabilidades de seguridade e melloran o rendemento xeral de Windows 10. Recoméndase que os usuarios instalen estas actualizacións para garantir que os seus sistemas estean seguros e optimizados.

