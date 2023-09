Unha noite en Rossi's: un sabor de Italia no restaurante Seasons

O luxoso restaurante Seasons do hotel InterContinental de Ballsbridge, Dublin 4 ofrece este mes unha experiencia gastronómica italiana distintiva. O xefe de cociña executivo Alberto Rossi, procedente de Italia, achega ao menú a súa experiencia e amor pola cociña italiana. Os membros do Irish Times Food & Drink Club teñen a oportunidade exclusiva de asistir a un evento chamado "An Evening at Rossi's" o 21 de setembro ás 6:30.

O evento contará cun menú degustación de cinco pratos inspirado en pratos rexionais italianos. Os hóspedes gozarán dunha selección de antipasti servida ao estilo familiar, seguida de primicia, prato principal e sobremesa, con opcións dispoñibles en cada prato. Ademais da exquisita comida, servirase unha bebida de benvida, maridaxes de viños e un cóctel de sobremesa. O propio chef Rossi presentará cada prato, comentando a súa historia e contexto.

O evento seguramente será popular, polo que as entradas son limitadas. Os interesados ​​poden reservar a súa praza premendo na ligazón facilitada. Esta promete ser unha noite inesquecible de auténtica cociña italiana, aínda máis especial co toque persoal do chef Rossi.

Gañando premios para os membros do club de comida e bebida

Os subscritores do Irish Times Food & Drink Club teñen a oportunidade de gañar dous premios incribles este mes en Co Wicklow. O primeiro premio inclúe un menú degustación de 10 pratos para dúas persoas no restaurante The Strawberry Tree en BrookLodge & Macreddin Village en Aughrim, seguido dunha noite. O segundo premio ofrece unha noite para dúas persoas no The Sally Gap Bar & Brasserie no Powerscourt Hotel Resort & Spa de cinco estrelas, con cea de tres pratos e almorzo. As persoas interesadas poden participar nos concursos facendo clic nas ligazóns proporcionadas.

Parabéns a Edel Troy, gañador dunha noite para dúas persoas no The Eccles Hotel & Spa en Glengarriff, Co Cork, e a Gerry Murphy, gañador da cea para catro persoas no restaurante Neighborhood en Naas, Co Kildare. Estes afortunados gañadores, sen dúbida, gozarán de experiencias gastronómicas únicas e deliciosas nestes recoñecidos establecementos.

Máis noticias sobre alimentos e bebidas

Na revista Irish Times desta fin de semana, o chef e restaurador Sunil Ghai comparte receitas do seu novo libro de receitas, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. A revista tamén inclúe un artigo de Corinna Hardgrave, quen cre que descubriu un novo aspirante á estrela Michelin na cidade de Kilkenny. John Wilson vai nunha procura para atopar viños de Burdeos cun orzamento. Ademais, Grainne O'Keefe e Lilly Higgins ofrecen na revista receitas para pratos abundantes de outono.

Para obter as últimas noticias sobre comidas e bebidas, funcións e receitas deliciosas, recorda visitar irishtimes.com/food. Se queres compartir as alegrías do The Irish Times Food & Drink Club cos teus seres queridos, poden unirse seguindo a ligazón proporcionada. Mantente conectado connosco en Facebook e Instagram para recibir actualizacións e fotografías de comida deliciosas.

Fontes:

– The Irish Times Food & Drink Club

– irishtimes.com/food