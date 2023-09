Actualice o seu vehículo co kit de cámara de marcha atrás sen fíos AUTO-VOX CS-2

Se necesitas unha cámara de marcha atrás fiable e fácil de instalar para o teu vehículo, non busques máis que a AUTO-VOX CS-2. Este sistema de cámara de respaldo sen fíos está deseñado para proporcionar unha transmisión de vídeo en directo desde unha cámara traseira directamente a un monitor no salpicadero, o que facilita a manobra do seu vehículo en espazos reducidos e evita accidentes.

O AUTO-VOX CS-2 ten varias características clave que o diferencian doutras opcións do mercado. En primeiro lugar, ofrece un alcance de transmisión sen fíos de ata 33 pés, o que garante unha transmisión de vídeo estable e ininterrompida. A propia cámara é impermeable e a proba de po IP68, polo que é apta para o seu uso en diversas condicións climáticas. Ademais, o monitor LCD de 4.3″ utiliza tecnoloxía de sinal dixital, que garante unha transmisión de imaxe clara e consistente.

Unha das características máis destacadas do CS-2 son as súas pautas de aparcamento axustables, que se amosan directamente no monitor. Estas directrices axúdanlle a xulgar con precisión a distancia e a posición mentres se estaciona, reducindo o risco de colisións. Ademais, a cámara ofrece un amplo ángulo de visión de 110°, o que garante que teñas unha visión completa do que hai detrás do teu vehículo. Incluso en condicións de pouca luz, o CS-2 sobresae, grazas á súa capacidade de visión nocturna.

Instalar o AUTO-VOX CS-2 é moi sinxelo, sen necesidade de cableado entre a cámara e o monitor. Só tes que montar a cámara na matrícula traseira ou noutro lugar axeitado e conectar o monitor ao taboleiro ou ao parabrisas mediante as ventosas incluídas. Tanto se conduces un sedán, un todoterreno, un camión ou unha caravana, o CS-2 é unha opción versátil e cómoda para actualizar o teu vehículo cunha cámara de marcha atrás.

Para participar no sorteo e ter a oportunidade de gañar un AUTO-VOX CS-2, só tes que participar a través do widget RafflePress a continuación. Teña en conta que este agasallo é exclusivo para os residentes do Reino Unido. Moita sorte!

Definicións:

– Cámara de marcha atrás: cámara instalada nun vehículo que proporciona unha visión clara da zona detrás do vehículo, axudando ao condutor á hora de facer marcha atrás ou estacionar.

– IP68: un estándar internacional que indica o nivel de protección contra a entrada de po e auga.

