O metro de Los Ángeles está a impulsar un plan para instalar 49 paneis publicitarios dixitais de dobre cara, o que eleva o número total de paneis publicitarios dixitais en toda a cidade a 86. Metro espera que o plan, chamado Transportation Communication Network (TCN), xere 1 millóns de dólares en ingresos máis de 30 anos. Aínda que algunhas cámaras de comercio locais apoian o plan, os activistas e os grupos comunitarios están preocupados polo impacto no ambiente visual e na seguridade do tráfico.

A proposta será escoitada pola Comisión de Urbanismo de Los Ángeles o 14 de setembro, antes de dirixirse ao Concello. Os valos publicitarios estaríanse espallados por toda a cidade, coa maioría cara ás autoestradas e outras cara ás comunidades. As estruturas oscilarían entre 30 e 95 pés de altura, sendo a maioría de 30 pés.

Metro argumenta que o proxecto terá beneficios públicos, incluíndo a reserva de tempo para mensaxes de emerxencia. Non obstante, estudos realizados por institucións como a Universidade de Alabama en Birmingham e o Federal Bureau of Transportation Statistics demostraron que as cartelerías dixitais poden aumentar as taxas de accidentes e distraer aos condutores. A presenza de vallas dixitais en Florida e Alabama aumentou as taxas de accidentes nun 25% e 29% respectivamente.

Outras cidades do sur de California, incluída La Mesa, tamén consideraron propostas de cartelería dixital, pero rexeitaunas debido á preocupación pola distracción do condutor. As precaucións de seguridade de Metro de permitir que as imaxes da carteleira cambien cada oito segundos considéranse inadecuadas en comparación con outras cidades e estados onde as imaxes cambian cada catro a dez segundos.

Os opositores argumentan que as cartelerías dixitais contribuirán ao deterioro urbano, distraerán aos condutores e afectarán a seguridade dos condutores. Piden ao Concello que vote en contra do proxecto.

Mentres algúns líderes empresariais apoian a proposta da carteleira dixital, os grupos comunitarios, os concellos e os activistas están a tomar unha posición en contra. Consideran que os ingresos xerados pola cartelería dixital non compensan as consecuencias negativas para a contorna visual e a seguridade do tráfico da cidade.

