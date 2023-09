Por que fallan as relacións: comprender os estilos de apego e a comunicación

Nunha relación, os compromisos, a comprensión, a comunicación, a confianza e a lealdade son esenciais para crear un espazo saudable para a intimidade, o crecemento e a felicidade. Non obstante, o éxito dunha relación está moi influenciado polos estilos de apego.

O estilo de apego refírese á forma en que os individuos se relacionan cos demais nas relacións íntimas, que está influenciada pola autoestima e a confianza interpersoal. O terapeuta Jordan Dann explica que estes estilos de apego, xunto coas estratexias aprendidas na infancia para protexerse, moldear como as persoas se conectan, loitan, se comportan e responden nas relacións.

Hai varias razóns polas que as relacións fracasan, como comparte Jordan Dann.

En primeiro lugar, as diferentes expectativas sobre os estilos de apego poden levar a malentendidos e conflitos. É fundamental ter conversas sobre estilos de apego individuais ao comezo dunha relación para comprender como navegar e facer que as cousas funcionen.

O trauma de apego non resolto tamén xoga un papel importante na dinámica das relacións. Comprender e ser consciente do propio historial de apego axuda a comprender como se desenvolveron os estilos de apego. As experiencias pasadas e a educación configuran a nosa percepción das relacións, e recoñecer isto pode levar a unha mellor comprensión e crecemento.

O fracaso na comunicación das diferenzas é outra razón pola que as relacións poden fallar. Os conflitos e as discusións poden ser saudables nunha relación, xa que permiten que os socios comprendan mellor as perspectivas do outro. Non obstante, se os coidadores da nosa educación non abordaron os seus conflitos, tamén podemos loitar para comunicarnos de forma eficaz nas nosas relacións.

Finalmente, o fracaso para desenvolver un vínculo seguro contribúe aos fracasos das relacións. Cambiar o foco na responsabilidade compartida da seguridade emocional pode fomentar unha sensación de confianza e crear un vínculo seguro dentro da relación.

Comprender estes factores e ser consciente do propio estilo de apego e do da súa parella é fundamental para unha relación exitosa. Ao abordar o trauma do apego non resolto, comunicar as diferenzas de forma eficaz e priorizar o desenvolvemento dun vínculo seguro, as parellas poden crear unha relación máis saudable e satisfactoria.

Fontes:

– Terapeuta Jordan Dann

- Hindustan Times