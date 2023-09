O Apple Watch Ultra: para quen é realmente?

O Apple Watch Ultra foi comercializado como un reloxo intelixente para aventureiros, pero despois dun ano de usalo, aínda non está claro cal é o seu verdadeiro público. Aínda que o Ultra posúe funcións como unha carcasa de titanio, resistencia á auga e capacidades de mergullo, non é un competidor de Garmin cando se trata de seguridade de sendeirismo e casos de uso técnico. Pola contra, as súas funcións de fitness son máis adecuadas para aventureiros a tempo parcial e guerreiros de fin de semana.

Non obstante, parece que os que se axustan a esta descrición non están interesados ​​no Ultra. Evidencias anecdóticas suxiren que os individuos expertos en tecnoloxía que están frustrados coa falta de funcións intelixentes en Garmin ou noutros reloxos multideporte son máis propensos a considerar o Ultra. Pero cantas destas persoas hai realmente? Nun club local, a maioría dos membros usaban Garmins ou Apple Watches habituais e, cando se lles preguntou, mencionaron que non sentían a necesidade do Ultra.

Entón, se descartamos a idea de que o Ultra é para aventureiros, para quen é? Pode atraer aos nerds da tecnoloxía que queren unha batería de varios días, pero mesmo iso parece cuestionable. Moitos usuarios de Apple Watch que se queixan da duración da batería non están interesados ​​en dispositivos portátiles. De feito, prefiren a sinxeleza dun rastreador de fitness ou están satisfeitos co seu Garmin ou Fitbit.

Fóra do fitness, a característica máis definitoria do Ultra é a duración da batería. Non obstante, unha vez que desenvolves unha rutina de carga, a necesidade dunha duración da batería de varios días faise menos necesaria. Ao final, o Ultra pode atraer aos primeiros en adoptar que aprecian as súas características exclusivas de fitness e actividades ao aire libre. Non obstante, con watchOS 9 que trae moitas destas funcións aos modelos habituais de Apple Watch, faise máis difícil xustificar o prezo premium do Ultra.

En xeral, o Ultra é un excelente reloxo intelixente, pero quizais aínda non atopou o seu verdadeiro público. As súas características atenderán aos aventureiros, pero parece que a maioría dos potenciais compradores non precisan destas funcións ou están máis satisfeitos con outros dispositivos do mercado.

