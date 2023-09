Apple anuncia un evento de outono: novas funcións de iPhone e iOS 17

Apple fixou unha data para o seu evento de outono, onde se espera que presente novos iPhones e un novo Apple Watch. Xunto a isto, tamén se lanzará iOS 17, a última versión do sistema operativo de Apple. iOS 17 estivo en desenvolvemento beta durante uns meses e probablemente estará dispoñible para a súa descarga pública despois do evento do 12 de setembro.

Entón, que podemos esperar de iOS 17? Aquí están algunhas das características principais:

1. Función de texto a voz de Safari

iOS 17 introduce unha nova función "Escoitar a páxina" en Safari. Ao tocar as A minúsculas e maiúsculas a carón da barra de enderezos, os usuarios poden acceder a un menú que permite que a voz de Siri lea toda a páxina web, incluíndo información sobre calquera fotografía. Esta función será útil cando os usuarios teñan as mans cheas ou non teñan as lentes de lectura.

2. Información do voo a través de mensaxes de texto

Compartir información do voo faise máis fácil con iOS 17. Os usuarios poden simplemente enviarlle un texto á compañía aérea e ao número de voo a alguén, quen pode manter premida a mensaxe para ver información detallada do voo, como a ruta, o estado (a hora ou con atraso) e a equipaxe. reclamar carrusel para a chegada. Esta función será especialmente útil para aqueles que sexan recollidos no aeroporto.

3. Novas funcións de Facetime

Hai un par de funcións novas engadidas a Facetime en iOS 17. Se unha chamada de Facetime non responde, os usuarios poden deixar un correo de voz de Facetime. Ademais, os usuarios terán a posibilidade de ver unha transcrición en tempo real do que di a persoa que chama se elixen enviar a chamada ao correo de voz. Isto permite aos usuarios decidir se queren responder á chamada ou deixala no correo de voz, sen que o interlocutor o saiba.

4. Eliminación simplificada de textos de autenticación de dous factores

iOS 17 facilita a xestión de textos de autenticación de dous factores. Estes códigos, que proporcionan unha capa adicional de seguridade para iniciar sesión nos servizos, agora pódense eliminar automaticamente despois de ser usados. Ao activar a opción "Limpar automaticamente" en Configuración > Opcións de contrasinal, os usuarios poden facer que a súa aplicación Mensaxes elimine estes códigos para manter a súa caixa de entrada organizada.

5. O modo de espera converte Non molestar nun elegante reloxo despertador

iOS 17 introduce unha función chamada "Standby". Cando os usuarios cargan os seus teléfonos pola noite e colócanos de lado, o teléfono transfórmase nun despertador elegante e personalizable. Os usuarios poden engadir recordatorios, prezos das accións, titulares de noticias e información sobre a batería á pantalla para personalizar a súa experiencia de modo de espera.

Teña en conta que iOS 17 non será compatible con todos os iPhones. En particular, o iPhone 8, 8 Plus e iPhone X non recibirán a actualización.

Fontes:

– WAKA Action 8 News