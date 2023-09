iOS 17: novas funcións para usuarios de iPhone

Apple lanzará iOS 17 durante o seu evento o 12 de setembro, achegando unha serie de novas funcións aos usuarios de iPhone. Aínda que o foco pode estar no novo iPhone 15, aqueles con iPhones existentes aínda poden beneficiarse das actualizacións.

Unha característica destacada é "Name Drop", que permite aos usuarios compartir facilmente a información de contacto achegando os seus teléfonos e tocando. Esta función, similar á que ofrecen os dispositivos Android durante anos, elimina a necesidade de intercambiar números e enviar mensaxes de texto.

Ademais, iOS 17 introduce "Point and Speak", unha función de accesibilidade que axuda aos usuarios a identificar produtos ou etiquetas. Ao usar a opción de lupa no panel de control, os usuarios poden apuntar a súa cámara a un elemento e Siri lerá en voz alta a información que se mostra. Esta función pode ser útil para ler pequenos textos en etiquetas ou paneis de control.

Os entusiastas dos adhesivos tamén apreciarán a funcionalidade mellorada dos adhesivos en iOS 17. Todas as opcións de adhesivos, incluídos memoji, emoji e adhesivos personalizados, están agora convenientemente situadas nun só lugar dentro da aplicación iMessage. Os usuarios poden incluso crear os seus propios adhesivos extraendo temas das fotos.

Ademais, Car Play recibe unha actualización que permite que calquera persoa do coche conectado a través de Bluetooth teña o control da música. Ao escanear un código QR, outro usuario de iPhone pode cambiar facilmente as tarefas de DJ co permiso do teléfono que reproduce a música.

Aínda que estas son só algunhas das novas funcións, hai moitas outras que os usuarios de iPhone poden esperar. Non obstante, algunhas funcións, como a nova aplicación Journaling para fotos e recordos diarios, non estarán dispoñibles o día do lanzamento.

Fontes:

– WAKA Action 8 News

– Definicións de “Name Drop”, “Point and Speak” e “Car Play” polo escritor.