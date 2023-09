Como evolucionou a dieta dos futbolistas nos últimos 50 anos

Daniel Nisbet, director de alto rendemento das seleccións xuvenís da Asociación de Fútbol de Gales, explica como cambiou a dieta dos futbolistas nos últimos 50 anos. Anteriormente, facíase pouca énfase na nutrición, e aos xogadores ofrecíaselles un tradicional almorzo inglés antes dun partido. Non obstante, desde mediados da década de 1990, a nutrición converteuse nun aspecto crucial da preparación dun xogador para un xogo.

Hoxe, os clubs de fútbol empregan nutricionistas que planifican as comidas dos xogadores dun xeito altamente técnico. Estas comidas están adaptadas ás necesidades individuais de cada xogador, dependendo do que queira conseguir. Vexamos máis de cerca como cambiou a dieta dos xogadores ao longo dos anos.

Almorzo

No pasado, os futbolistas tiñan unha fritura antes do partido ou unha cunca de cereais revestidos de azucre como Frosties para introducir enerxía no seu corpo. Hoxe en día, os xogadores almorzan tortillas con espinacas, cogomelos, tomates e aguacate. A énfase agora está no consumo de proteínas suficientes, cos ovos que proporcionan unha fonte importante de proteínas para a reparación e recuperación muscular.

Xantar

Anteriormente, os futbolistas consumían moita carne vermella, como bisté, hamburguesas ou espaguetis á boloñesa. Hoxe, recoméndaselles aos xogadores tomar dúas porcións de peituga de polo, dúas porcións de pataca doce e dous tipos de verduras. Os carbohidratos da pasta e do arroz son mellores fontes de combustible que as patacas porque conteñen máis carbohidratos. O día antes dun partido, recoméndanse carbohidratos de liberación rápida como a pasta.

Snacks

No pasado, os xogadores tomaban unha rodaja de laranxa ao medio tempo ou comían gominolas para obter enerxía rápida. Hoxe en día, os xogadores son máis conscientes da súa composición corporal e optan por batidos de recuperación de proteínas ou froitos secos como aperitivos. O día antes dun partido, poden consumir unha bebida de carbohidratos, como Gatorade ou Lucozade.

Cea

Despois dun xogo, os xogadores adoitaban tomar peixe e patacas fritas para un chorro de proteínas e carbohidratos que daban enerxía, pero isto estaba impregnado de graxas saturadas pouco saudables. Hoxe, os xogadores teñen un filete de salmón con dúas porcións de arroz integral e dúas verduras. Antes dun partido, encárganse de pasta branca e arroz, xa que son o combustible do organismo para obter enerxía.

Alcol

Beber alcohol foi unha vez parte da cultura do fútbol, ​​cos xogadores tomando unha pinta xuntos despois dun partido. Non obstante, agora sábese que o alcohol retarda a recuperación e dificulta a absorción de nutrientes. Hoxe en día, a bebida só se reserva para ocasións especiais, e os xogadores abstéñense de alcohol entre semana se teñen un partido próximo.

En xeral, as dietas dos futbolistas sufriron unha importante transformación nas últimas décadas, con un maior enfoque nos plans de nutrición individualizados e na importancia de consumir os alimentos axeitados para optimizar o rendemento.

Fontes:

– Daniel Nisbet, director de alto rendemento das seleccións xuvenís da Asociación de Fútbol de Gales