Huawei lanza a serie Mate 60: un rival potencial de Apple no mercado de teléfonos intelixentes de China

A chinesa Huawei Technologies presentou recentemente a súa nova serie de teléfonos intelixentes Mate 60, atraendo a atención mundial pola súa tecnoloxía que suxire que a compañía superou as sancións estadounidenses. Este desenvolvemento podería situar a Huawei como un formidable competidor de Apple. O Mate 60 e o Mate 60 Pro foron anunciados a finais de agosto, e o venres lanzáronse dous modelos máis, o Mate X5 e o Mate 60 Pro+.

Unha característica destacada da serie Mate 60 é a súa capacidade de admitir comunicacións por satélite, o que permite aos usuarios facer chamadas e enviar mensaxes en áreas sen sinais móbiles ou internet, como montañas ou no mar. Aínda que non se revelaron detalles específicos sobre os chips utilizados, a empresa de análise TechInsights descubriu que os teléfonos funcionan co novo chip Kirin 9000s da China Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). As primeiras probas de velocidade realizadas por compradores chineses indican que o Mate 60 Pro ten velocidades de descarga que superan as dos teléfonos 5G de primeira liña.

En canto aos provedores, Huawei non os nomeou oficialmente, pero TechInsights descubriu que os compoñentes DRAM e NAND de SK Hynix de Corea do Sur utilízanse na serie Mate 60. SK Hynix, que deixou de facer negocios con Huawei tras a imposición de restricións estadounidenses en 2019, está a realizar unha investigación. O Mate 60 Pro tamén contén unha maior proporción de compoñentes de chip fabricados en China en comparación cos modelos anteriores.

Anteriormente o maior vendedor de teléfonos intelixentes do mundo, Huawei enfrontouse a un descenso na súa cota de mercado debido ao seu acceso limitado ás ferramentas de fabricación de chips tras as sancións estadounidenses. A súa cota de mercado en China baixou ata o 11% este ano desde o 27% en 2020. Apple, pola súa banda, converteuse no fabricante de teléfonos intelixentes premium dominante en China durante este período, coa súa cota de mercado aumentando do 11% ao 19%, segundo os datos. datos de Counterpoint.

Os analistas do sector cren que a serie Mate 60 podería anunciar o rexurdir de Huawei como rival de Apple no mercado chinés. O sentimento patriótico impulsado polo aumento das tensións entre Estados Unidos e China pode contribuír a fortes vendas, xa que os medios estatais e os usuarios de Internet consideran o lanzamento como un golpe contra o estadounidense Ming-Chi Kuo, un analista de TF International Securities, prevé que o Mate 60 Pro enviará entre 5.5 e 6 millóns de unidades no segundo semestre deste ano, un 20% máis que os volumes inicialmente previstos. Kuo prevé ademais que os envíos acumulados do Mate 60 Pro poderían alcanzar polo menos 12 millóns de unidades nun ano desde o lanzamento.

Fontes:

– Yelin Mo e Brenda Goh. "Os novos teléfonos intelixentes de Huawei para probar o seu regreso no enorme mercado de China" (Reuters)

- Brenda Goh (Reuters)