Western Digital presenta o SSD SN770M NVMe para Steam Deck e ROG Ally

Western Digital presentou o SSD SN770M NVMe, deseñado especificamente para dispositivos como Steam Deck e ROG Ally. As pequenas unidades de factor de forma M.2 2230 veñen en opcións de 500 GB, 1 TB e 2 TB, o que proporciona aos xogadores de man unha actualización significativa de almacenamento.

Anteriormente, substituír o SSD dentro dun Steam Deck fora relativamente sinxelo, pero atopar unidades M.2 2230 foi un reto. Estas unidades non estaban dispoñibles habitualmente para os consumidores e atopáronse máis habitualmente nos portátiles Dell e Microsoft Surface. Non obstante, a situación foi mellorando recentemente, con empresas como Sabrent, Micron, Corsair e Framework que ofrecen unidades M.2 2230. Framework tamén lanzou a súa propia unidade de actualización de 2 TB a principios deste ano.

A entrada de Western Digital neste mercado é un desenvolvemento positivo para os xogos portátiles. As súas unidades ofrecen velocidades impresionantes de ata 5,150 MB/s baseadas en PCIe Gen 4. A versión de 1 TB do SSD SN770M NVMe está dispoñible para a súa compra na tenda en liña de Western Digital e Best Buy por 109.99 dólares. A versión de 2 TB está dispoñible exclusivamente en Best Buy por 239.99 dólares.

En xeral, o SSD SN770M NVMe de Western Digital ofrece unha solución conveniente para os xogadores que buscan actualizar o almacenamento nos seus dispositivos portátiles. A dispoñibilidade destas unidades de fabricantes coñecidos mellora as opcións para os consumidores, facilitando a busca de actualizacións adecuadas para os seus dispositivos.

Fontes:

- Tom Warren. (O Verge)