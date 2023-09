Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Freeway

Un avistamento recente do tan esperado Cybertruck de Tesla nunha autoestrada de California deu un xiro inesperado cando un dos seus tapacubos voou e non chocou contra un coche. O incidente foi capturado nun vídeo da dashcam subido a YouTube.

O vídeo mostra o Cybertruck no segundo carril de tráfico, cando de súpeto, na marca dos 10 segundos, o tapacubos se desaloxa e lánzase ao aire. Percorre unha distancia antes de chocar de novo cara ao cuarto carril. O vehículo que se atopa diante do coche da cámara de salpicadero frea bruscamente para evitar o tapacubos, pero acaba pasando por riba dela, facendo que rodee polo vehículo da cámara de salpicadero. Afortunadamente, o resultado non foi peor, xa que é imposible prever como reaccionarían os condutores ante tales situacións.

Aínda que pode haber varios motivos para que se caia un tapacubos, como unha fixación ou un deseño deficientes, non está claro o que causou este incidente en particular. Sen dúbida, os enxeñeiros de Tesla investigarán o asunto para asegurarse de que se fagan as melloras necesarias antes do lanzamento oficial do Cybertruck.

Espérase que o evento de lanzamento do Cybertruck se anuncie en breve, tras os comentarios do CEO de Tesla, Elon Musk, a principios deste ano. Non obstante, o historial de Musk co cumprimento dos prazos xera certa incerteza. Con todo, a produción do Cybertruck xa comezou nas instalacións de Tesla en Austin, Texas, segundo unha foto compartida pola compañía en xullo.

A medida que xurdan máis detalles, proporcionaremos actualizacións sobre o evento de lanzamento de Tesla para a tan esperada recollida de Cybertruck.

Fontes: Electrek, YouTube

Definicións:

Tapacubos: unha tapa decorativa pegada ao centro da roda dun vehículo

Dashcam: unha cámara montada no cadro de mandos dun vehículo para gravar a vista da estrada

Cybertruck: a próxima camioneta eléctrica de Tesla

Autoestrada: estrada de acceso controlado deseñada para o tráfico de alta velocidade

YouTube: unha plataforma para compartir vídeos