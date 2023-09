A práctica baseada na evidencia e a evolución do programa Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, o programa de educación dixital de War Child para nenos afectados por conflitos, sempre estivo guiado pola evidencia científica. Non obstante, para ser considerada verdadeiramente "baseada na evidencia", unha intervención debe cumprir certos criterios. A través dun estudo a gran escala en Uganda, Can't Wait to Learn cumpriu agora estes criterios, o que supuxo unha evolución emocionante para o programa.

A práctica baseada na evidencia é o concepto de que as prácticas ocupacionais, como a enfermería, a educación ou o apoio psicosocial aos nenos, deben basearse na evidencia científica. Implica empregar procesos de investigación rigorosos para demostrar o impacto das intervencións, en lugar de apoiarse na tradición, a intuición ou a experiencia persoal. As organizacións de axuda deben estar dispostas a responsabilizarse para garantir que non están causando máis dano que ben.

O enfoque baseado na evidencia comeza con intervencións sometidas a investigación científica, como avaliacións de viabilidade ou ensaios controlados. Os resultados destes estudos utilízanse para adaptar e mellorar o método se non son concluíntes ou son inadecuados. Se os resultados son positivos, a intervención pasa á seguinte fase de avaliación.

Can't Wait to Learn foi sometido a un ensaio controlado aleatorizado en Uganda durante os últimos 18 meses. No estudo participaron 1507 nenos de 30 centros educativos do distrito de Isingiro. A metade das escolas substituíu as clases habituais de inglés e matemáticas por Can't Wait to Learn para comparar directamente a súa eficacia. Os resultados do estudo, que se publicarán en breve nunha revista científica, demostran que Can't Wait to Learn non só ten un mellor rendemento que a educación estándar, senón que tamén supera a maioría dos programas EdTech utilizados en escenarios similares.

Este ensaio en Uganda consolida Can't Wait to Learn como un programa completo baseado en evidencias. Forma parte dunha colección de 10 estudos de investigación realizados por War Child en países como Chad, Xordania, Líbano e Sudán desde o inicio do programa. En Sudán, un estudo descubriu que os nenos melloraron case o dobre en matemáticas e case tres veces máis en lectura en comparación co programa de aprendizaxe do goberno para nenos que non asisten á escola.

Este fito en Uganda marca o comezo da viaxe a escala de Can't Wait to Learn. En consonancia co enfoque de localización, a execución do programa foi entregada ao concello. Ao compartir o que funciona e o que non a través da investigación, Can't Wait to Learn pretende promover un progreso significativo para ofrecer unha educación gratuíta, equitativa e de calidade para todos os nenos afectados polo conflito.

Can't Wait to Learn desenvolveuse inicialmente en Sudán en 2012 e desde entón probouse e implementouse en varios países. Ata agora chegou a preto de 100,000 nenos, con perspectivas prometedoras de crecemento futuro.

