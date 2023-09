As accións de Apple caen a medida que os funcionarios chineses prohiben os iPhones no traballo

As accións de Apple (AAPL) experimentaron un descenso significativo de máis do 6% a principios desta semana debido á prohibición dos iPhones nas axencias do goberno central en China. O lanzamento dun novo teléfono de gama alta de Huawei tamén sumou presión sobre Apple, coincidindo co próximo lanzamento do seu novo iPhone 15.

A pesar destes titulares preocupantes, o analista de Morgan Stanley Erik Woodring cre que o impacto será mínimo. Woodring afirma que a reacción do mercado sobreestima a importancia potencial dos titulares de China e que o descenso das accións é esaxerado.

Incluso no peor dos casos, Morgan Stanley prevé que Apple só perdería preto do 4% dos ingresos e un 3% das ganancias por acción. Woodring considera moi improbable a posibilidade de perder o 70% dos envíos de iPhone a China.

Ademais, a análise de JPMorgan indica que Apple estivo aumentando constantemente a súa cota de mercado en China nos últimos anos, capturando preto do 20% do mercado chinés no primeiro trimestre de 2023. Non obstante, o analista de JPMorgan Samik Chatterjee suxire que as recentes restricións no iPhone A propiedade dos empregados gobernamentais, xunto co lanzamento do novo teléfono de Huawei, poderían representar desafíos para Apple para manter as súas ganancias de participación en China.

O rendemento das accións de Apple foi un tema de discusión, xa que a preocupación pola sobrevaloración xurdiu despois de que a compañía perdeu as expectativas de vendas de iPhone e informase de descensos de ingresos a principios de agosto. O próximo lanzamento do iPhone 15 considérase crítico para o prezo das accións de Apple, con baixas expectativas dos investidores que a compañía debe superar.

Aínda que os analistas non prevén actualizacións significativas para o iPhone 15, Apple aínda pode beneficiarse de que os usuarios actualicen os seus iPhones existentes. JPMorgan estima que Apple venderá 218 millóns de iPhones de setembro a finais de ano, algo máis baixo que o total do ano pasado.

En xeral, a pesar dos recentes desafíos en China e do próximo lanzamento do iPhone, os analistas cren que o descenso das accións de Apple está exagerado e que a compañía ten o potencial de crecer tanto o prezo unitario como medio de venda.

Fontes:

– Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com

- JPMorgan

- Morgan Stanley